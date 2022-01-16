"Необхідні як ніколи": Макрон назвав мету прямих переговорів з Путіним

Макрон / УНІАН

Переговори з Росією необхідні для зниження напруженості в Європі. Таку заяву зробив президент Франції Емманюель Макрон.

Як пише Le Journal du Dimanche, Макрон вважає, що зараз вони (переговори - ред.) "необхідні як ніколи".

"Доведено, що стратегія діалогу завжди приносить плоди. На початку січня сторони погодилися відновити переговори. Цим ми і будемо займатися в майбутні дні", - цитує видання слова президента Франції Емманюеля Макрона.

Макрон впевнений, що переговорним процесом можна змінити існуючий стан речей, який "викликає у всіх занепокоєння за нашу колективну безпеку".

"США сьогодні роблять те ж саме, чим я займався протягом декількох років: вони говорять з росіянами", - додав Макрон.

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Разом з тим він вважає, що це непростий шлях, а "рівень напруженості високий".

Зустріч у нормандському форматі

Нагадаємо, Франція і Німеччина ініціювали зустріч лідерів нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Як заявив Еммануель Макрон, зустріч планують організувати протягом найближчих тижнів.

Французький президент також підкреслив, що питання розвитку спільних можливостей Європи у сфері безпеки і оборони буде одним з головних напрямків під час головування Парижа в Раді ЄС.

Переговори в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня провів зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем. Сторони досягли домовленостей про продовження переговорів щодо Донбасу в рамках нормандського формату.

Зеленський, Макрон і Шольц готові працювати над забезпеченням запуску рішень, прийнятих за підсумками саміту лідерів нормандського формату в Парижі 2019 року.

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