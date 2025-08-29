За словами клієнта, підтримка розводить руками.

https://glavred.net/economics/avtomaticheski-byli-spisany-dengi-klienty-oshchadbanka-vozmushcheny-novoy-uslugoy-10693844.html Посилання скопійоване

"Автоматично були списані гроші": клієнти Ощадбанку обурені "новою послугою" / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ви дізнаєтеся:

За що знімають кошти

Що з цим робити

Клієнти Ощадбанку скаржаться на автоматичне списання коштів з рахунку.

На порталі Мінфін чоловік поділився, що купив новий телефон і налаштовував у ньому додаток Ощадбанку. Випадково натиснув кнопку СМС-інформування й одразу скасував його.

відео дня

"Яке ж було моє здивування, коли наприкінці місяця в мене списали 25 грн. за СМС-інформування! Телефоную на гарячу лінію, пояснюю ситуацію. Так, кажуть, о 10:44 таку послугу було підключено, о 10:45 - відключено, автоматично було списано гроші. Намагаюся пояснити оператору, що послуга менше хвилини була підключена, ніхто нею не користувався, автоматично списалося, але ви ж - жива людина! І розібравшись у ситуації - можете її виправити. Так і не зміг переконати оператора", - розповів він.

За його словами, 25 грн сьогодні не такі великі гроші, але тут питання принципу.

"Якщо так відбувається, чому не можна ввести функцію "підтвердити вибір"? На всі дії в банку. Просто і дешево! Але тоді не буде грошей із повітря!", - підсумував клієнт.

Відкликання Ощадбанк / Фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнтка ПриватБанку поскаржилася на безпідставне зменшення кредитного ліміту, через що на її картці виник негативний баланс.

Також клієнти ПриватБанку скаржилися на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред