НБУ прогнозує різке зростання зарплат в країні: на скільки розбагатіють українці

Коротко:
- Українці майже не відчують покращення
- Середня інфляція за рік становитиме 13,3%.
Національний банк очікує, що середня зарплата цього року зросте на 19,0% (р/р). Про це повідомляється в новому інфляційному звіті НБУ.
Українці майже не відчують покращення, адже середня інфляція за рік становитиме 13,3%. Таким чином, реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.
Експерти зазначають, що в першому кварталі цього року реальна зарплата зросла на 9,2%, тоді як у другому цей показник становив 5,9%. Прогноз на третій і четвертий квартали становить 3,9% і 2,3%, відповідно.
Фахівці вважають, що зростання реальних зарплат в Україні спостерігатиметься й надалі, що пов'язано з нестачею робочої сили та загальним пожвавленням економічної активності в країні. Однак темпи зростання становитимуть 4-5% на рік "з огляду на поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці та нецінову конкуренцію роботодавців".
Очікується, що наступного року номінальна зарплата в Україні зросте на 13%, тоді як зростання реальної становитиме 5,1%. У 2027 році номінальна зарплата може зрости на 9,6%, а реальна - лише на 3,8%.
Зарплати в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що брак кваліфікованих працівників в Україні призводить до поступового зростання номінальних зарплат, але через інфляцію реальні доходи зростають удвічі меншими темпами.
Раніше стало відомо, що в червні голова правління державного Ощадбанку отримав зарплату в розмірі 1 млн гривень і премію в 4,2 млн гривень (до сплати податків).
Напередодні повідомлялося, що 2026 року в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень. За даними офіційної статистики, мінімальну заробітну плату в Україні отримує близько 1,5 мільйона осіб.
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