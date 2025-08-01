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НБУ прогнозує різке зростання зарплат в країні: на скільки розбагатіють українці

Віталій Кірсанов
1 серпня 2025, 15:54
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Експерти зазначають, що в першому кварталі цього року реальна зарплата зросла на 9,2%, тоді як у другому цей показник становив 5,9%.
НБУ прогнозує різке зростання зарплат у країні
НБУ прогнозує різке зростання зарплат у країні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Українці майже не відчують покращення
  • Середня інфляція за рік становитиме 13,3%.

Національний банк очікує, що середня зарплата цього року зросте на 19,0% (р/р). Про це повідомляється в новому інфляційному звіті НБУ.

Українці майже не відчують покращення, адже середня інфляція за рік становитиме 13,3%. Таким чином, реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.

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Експерти зазначають, що в першому кварталі цього року реальна зарплата зросла на 9,2%, тоді як у другому цей показник становив 5,9%. Прогноз на третій і четвертий квартали становить 3,9% і 2,3%, відповідно.

Фахівці вважають, що зростання реальних зарплат в Україні спостерігатиметься й надалі, що пов'язано з нестачею робочої сили та загальним пожвавленням економічної активності в країні. Однак темпи зростання становитимуть 4-5% на рік "з огляду на поступове вирівнювання дисбалансів на ринку праці та нецінову конкуренцію роботодавців".

Очікується, що наступного року номінальна зарплата в Україні зросте на 13%, тоді як зростання реальної становитиме 5,1%. У 2027 році номінальна зарплата може зрости на 9,6%, а реальна - лише на 3,8%.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що брак кваліфікованих працівників в Україні призводить до поступового зростання номінальних зарплат, але через інфляцію реальні доходи зростають удвічі меншими темпами.

Раніше стало відомо, що в червні голова правління державного Ощадбанку отримав зарплату в розмірі 1 млн гривень і премію в 4,2 млн гривень (до сплати податків).

Напередодні повідомлялося, що 2026 року в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень. За даними офіційної статистики, мінімальну заробітну плату в Україні отримує близько 1,5 мільйона осіб.

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