Вчителям України вдвічі піднімуть зарплату вже з 1 вересня – на скільки зросте

Підвищення пов'язане зі зростанням навантаження та складними умовами роботи в умовах війни, держава прагне забезпечити стабільну підтримку педагогам.

https://glavred.net/economics/uchitelyam-ukrainy-vdvoe-podnimut-zarplatu-uzhe-s-1-sentyabrya-na-skolko-vyrastet-10682834.html Посилання скопійоване

Що відомо про нові щомісячні виплати вчителям / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Усі педагоги шкіл України отримають нову щомісячну надбавку

З вересня вчителі отримуватимуть доплату 2600 грн щомісяця

З початком нового навчального року всі вчителі загальної середньої освіти в Україні отримуватимуть фіксовану щомісячну доплату в розмірі 2600 гривень. Про це Суспільному повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Ця фінансова підтримка передбачена для всіх педагогічних працівників незалежно від предмету, посади, тривалості робочого дня чи регіону, де вони працюють.

відео дня

Загалом додаткові виплати охоплять близько 400 тисяч освітян: як вчителів, так і директорів шкіл, їхніх заступників та інших педагогів, у тому числі тих, хто працює на неповну ставку.

У Міносвіти уточнюють, що ця надбавка не є премією та не залежить від успішності вчителя, оцінювання чи інших критеріїв. Виплата є сталою та призначатиметься щомісячно на постійній основі.

Доплату отримуватимуть педагоги в усіх регіонах, включаючи ті, що розташовані в прифронтовій зоні, на тимчасово окупованих територіях, а також у тилу. Таким чином, держава гарантує рівну підтримку всім освітянам.

Фінансування цієї ініціативи було закладене ще у держбюджеті на 2024 рік, загальна сума видатків склала 12 мільярдів гривень. З січня 2025 року вже діє надбавка в розмірі 1300 гривень, а з 1 вересня її розмір буде подвоєно.

У Міністерстві освіти зазначають, що рішення про збільшення виплат обумовлене підвищеним навантаженням на вчителів та складними умовами праці під час воєнного стану. Метою є забезпечення стабільної допомоги тим, хто продовжує виконувати свою професійну місію навіть у непростих обставинах.

Зарплати вчителів в Україні - що відомо

Раніше Главред писав, у Міністерстві освіти працюють над можливістю перегляду зарплат для вчителів, попри брак коштів. Наразі вдалось знайти додаткових 12 млрд гривень.

Так, з 1 вересня 2025 року в Україні вчителі отримуватимуть більші доплати. Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

В той же час деяким вчителям перестали виплачувати надбавки. Так, вчителі однієї з громад поскаржились на відсутність виплат за роботу в несприятливих умовах.

Більше економічних новин:

Про джерело: Суспільне Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред