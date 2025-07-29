Зарплати зростуть на десятки тисяч: військовим можуть збільшити розмір виплат

В Україні хочуть збільшити розмір зарплат військових, які перебувають у тилу.

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Тиловим військовим можуть підняти зарплату / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, УНІАН

Про що повідомляється:

В Україні може зрости розмір зарплат військових

Мінімальна зарплата тилових військових може збільшитися до 50 тисяч гривень

Українським військовим хочуть значно підняти зарплати. Йдеться про тих, хто перебуває в тилу. Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко в ефірі Вечер.LIVE.

Зарплати військових

Зараз українські військові отримують у тилу близько 20 тисяч гривень. Водночас захисники, які виконують завдання на передовій, отримують зарплату в розмірі 100-200 тисяч гривень. Розмір їхньої зарплати залежить від складності та характеру завдань. Нардеп вважає несправедливим нинішній рівень оплати праці тилових військових.

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Підвищення зарплат військових

Очікується, що мінімальна зарплата тилових військових може значно зрости:

рядовий склад - не менше 50 тисяч гривень;

сержантський склад - мінімум 70 тисяч гривень;

молодші офіцери - 75-80 тисяч гривень.

"Якщо говорити про гідний рівень заробітної плати, про що говорить президент, то кінцева мета - це НАТО. Ми розуміємо, які заробітні плати у військових НАТО, які не ведуть бойові дії. Просто вчаться чогось там, відпочивають і скоріше вчаться українським військовим. Але вони отримують, якщо не помиляюся, мінімальна заробітна плата від €2300 на місяць", - сказав Горбенко.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що брак кваліфікованих працівників в Україні призводить до поступового зростання номінальних зарплат, але через інфляцію реальні доходи зростають удвічі меншими темпами.

Раніше стало відомо, що в червні голова правління державного Ощадбанку отримав зарплату в розмірі 1 млн гривень і премію в 4,2 млн гривень (до сплати податків).

Напередодні повідомлялося, що 2026 року в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень. За даними офіційної статистики, мінімальну заробітну плату в Україні отримує близько 1,5 мільйона осіб.

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