Не так, як очікувалося: в Україні за лічені місяці підвищать мінімальну зарплату

Разом із мінімальною зарплатою зросте і прожитковий мінімум.

https://glavred.net/ukraine/ne-tak-kak-ozhidalos-v-ukraine-v-blizhayshie-mesyacy-povysyat-minimalnuyu-zarplatu-10693406.html Посилання скопійоване

Як зміниться мінімальна зарплата в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Основне:

Мінімальна зарплата у 2026 році може бути меншою, ніж очікувалося

Рівень прожиткового мінімуму в Україні має збільшитися

В Україні може повільніше зростати мінімальна зарплата, ніж уряд очікував раніше. Про це йдеться у листі Мінфіну щодо затвердженого другого сценарію акроекономічного прогнозу, який передбачає тривалу війну.

Якщо раніше прогнозувалося, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Україні буде становити 8688 гривень, то, згідно з цим прогнозом, вона буде на рівні 8647 гривень.

відео дня

У 2027 році замість очікуваних 9374 гривень мінімальної зарплати українці можуть отримувати 9347 гривень, а ще через рік 9997 гривень замість 10059 гривень.

Що буде з прожитковим мінімумом

Водночас, рівень прожиткового мінімуму у 2026 році має бути більшим, ніж попередньо спрогнозований - 3209 гривень за одну особу, замість 3171 гривні.

Для дітей віком до 6 років він становитиме 2817 гривень проти раніше оприлюднених 2783 гривень, для дітей від 6 до 18 років - 3512 гривень заміть 2471 гривні.

На працездатних осіб розраховано 3328 гривень замість 3288 гривень, а непрацездатних - 2595 проти 2564 гривень.

Чи відчують українці з мінімальною зарплатою покращення

Проєкт держбюджету на 2026-2028 роки передбачає, що підвищення мінімальної зарплати не буде дуже відчутним, а експерти стверджують, що підвищення відбудеться лише на рівні інфляції, тому фактично доходи громадян не зростуть.

Те саме стосується і підвищення прожиткового мінімуму, яке заплановано виключно на спрогнозовану інфляцію.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українським військовим хочуть значно підняти зарплати. Йдеться про тих, хто перебуває в тилу. Їхня зарплата може зрости щонайменше до 50 тисяч гривень.

Раніше стало відомо, що профспілки пропонують передбачити в Україні автоматичне коригування мінімальної зарплати у випадку зростання інфляції чи середньої зарплати.

Напередодні повідомлялося, що Національний банк очікує, що середня зарплата цього року зросте на 19,0% (р/р). Однак українці майже не відчують покращення, адже середня інфляція за рік становитиме 13,3%. Таким чином, реальна зарплата збільшиться лише на 5,2%.

Читайте також:

Про джерело: Міністерство фінансів України Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред