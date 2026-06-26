Що буде з курсом валют у липні: експерт розкрив, чи буде стрибок долара та євро

У липні гривня залишатиметься під тиском низки внутрішніх і зовнішніх чинників.

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Скільки коштуватимуть долар і євро в липні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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У липні імпортери збільшать попит на валюту через сезонні закупівлі

Міжнародна фінансова допомога допомагає утримувати валютний ринок від різких коливань

Війна залишається головним непередбачуваним ризиком для курсу валют

У липні валютний ринок України може залишатися під впливом одразу кількох факторів, зокрема активності імпортерів, коливань цін на енергоносії, обсягів міжнародної фінансової допомоги та безпекової ситуації. Про це в коментарі Главреду розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лесовий.

Що впливатиме на курс валют у липні

За словами експерта, одним із головних чинників буде активність імпортерів.

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"У цей період бізнес традиційно збільшує закупівлі палива, техніки, обладнання та товарів, необхідних для підготовки до осінньо-зимового сезону. Це формує додатковий попит на валюту і може впливати на динаміку курсу", - зазначив Лесовий.

Окремо банкір наголосив на значенні ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів. За його словами, подорожчання енергоносіїв автоматично збільшує потребу імпортерів у валюті. Водночас важливим чинником залишається регулярність надходження міжнародної фінансової підтримки, яка стабілізує валютний ринок.

Найбільш непередбачуваним ризиком залишається війна. За словами Лєсового, удари по енергетичній, транспортній чи іншій критичній інфраструктурі можуть швидко змінити очікування бізнесу та громадян. У такі періоди попит на валюту часто має захисний характер: люди купують долар або євро, щоб знизити власні ризики в умовах невизначеності.

"За нашими оцінками, у липні курс долара, найімовірніше, перебуватиме в межах 44,5-45,5 грн/$. Євро може коливатися в діапазоні 51-53 грн/€, якщо співвідношення євро/долар на світовому ринку залишатиметься в межах 1,14-1,18. Тобто загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься в прийнятному режимі - без надмірних коливань", - підсумував Лесовий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Коли курс долара може зрости до 51 гривні

Фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

За його словами, в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

Главред раніше писав, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це в коментарі Главреду сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий раніше заявляв, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень. Кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу, однак підстав говорити про початок стійкої девальвації наразі немає.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що найближчий місяць принесе ясність, чого очікувати від курсу. За його оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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