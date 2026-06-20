Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Валютні гойдалки наприкінці червня: чи стрибне курс долара вище 45 гривень

Марія Николишин
20 червня 2026, 10:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу валют.
Валютні гойдалки наприкінці червня: чи стрибне курс долара вище 45 гривень
Курс валют в Україні з 22 по 28 червня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви банкіра:

  • Долар найближчими днями навряд чи перевищить 45,2 грн
  • Ознак стійкої девальвації гривні наразі немає
  • НБУ має ресурси для стримування курсових коливань

Найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу, однак підстав говорити про початок стійкої девальвації наразі немає.

відео дня

"В окремі банківські дні підсумкова різниця між нижніми та верхніми курсовими значеннями може сягати до 0,3 грн. Однак така амплітуда не доказ потужної девальвації. Це радше ознака підвищеної чутливості ринку до новин, підвищеного попиту на валюту серед імпортерів, переважно нафтотрейдерів, і поведінки учасників міжбанку", - каже банкір.

Лєсовий додав, що позначка 45 грн за долар має сильний психологічний ефект, адже легко потрапляє в заголовки та швидко поширюється серед населення, але важливішими за саму цифру є причини її появи, тривалість курсових змін та реакція Національного банку.

"Нацбанк продовжує працювати в режимі керованої гнучкості та має достатні інструменти для згладжування надмірних коливань. Протягом тижня регулятор може спрямувати на ринок близько 850-900 мільйонів доларів валютних інтервенцій для покриття підвищеного попиту", - наголосив він.

Крім того, додатковим чинником стабільності є уповільнення інфляції.

"Якщо в травні ціни зросли на 0,7-0,9%, то в червні очікується підвищення лише на 0,5%. Річна інфляція може сповільнитися до 7,9%", - вважає банкір.

Яким буде курс валют протягом наступного тижня

За прогнозом Лєсового, протягом 22-28 червня долар на міжбанку торгуватиметься в межах 44,6-45 грн, а на готівковому ринку – 44,3-45,2 грн. Водночас курс євро очікується в коридорі 51-52,5 грн.

"Долар трохи нижче 45 грн – це психологічно помітно, але економічно не є катастрофічним. Ринок залишається під впливом ризиків, однак має достатньо запобіжників, щоб пройти цей етап без девальваційного сценарію", - підсумував він.

Курс долара
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Чи є підвищення курсу долара критичним

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що поточні коливання курсу долара не є критичними, якщо дивитися на них у відсотковому еквіваленті.

"Якщо подивитися, на скільки відсотків відбулася девальвація гривні, коли долар досяг 45, то зміни насправді не є значними, особливо з огляду на те, що триває війна. Причому гаряча фаза війни триває вже п'ятий рік, і Україна несе величезні людські та економічні втрати", - наголосив він.

За його словами, завдяки масштабній зовнішній підтримці Нацбанк володіє рекордними золотовалютними резервами - близько 55 мільярдів доларів. Це дозволяє регулятору ефективно гасити надмірні коливання.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 22 червня, Національний банк України встановив курс долара до гривні на рівні 44,90 грн/дол, а євро - 51,46 грн/євро.

Фінансист і економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме — наступного року або у 2028 році.

Водночас експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин казав, що офіційний курс долара у липні дійде до позначки 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
долар евро курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нові умови замість миру: в ISW назвали справжні наміри Кремля щодо війни

Нові умови замість миру: в ISW назвали справжні наміри Кремля щодо війни

11:38Війна
Скандал набирає обертів: Буданов відмовився від важливої державної нагороди

Скандал набирає обертів: Буданов відмовився від важливої державної нагороди

09:59Політика
У Польщі висунули несподіваний ультиматум щодо переговорів з РФ - що відомо

У Польщі висунули несподіваний ультиматум щодо переговорів з РФ - що відомо

09:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду: більшість помиляються роками

Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду: більшість помиляються роками

Китайський гороскоп на завтра, 20 червня: Свиням — успіх, Щурам — турботи

Китайський гороскоп на завтра, 20 червня: Свиням — успіх, Щурам — турботи

Євро дорожчає, а долар летить вниз: новий курс валют на 22 червня

Євро дорожчає, а долар летить вниз: новий курс валют на 22 червня

Для максимального врожаю: які плодові дерева треба обовʼязково обрізати влітку

Для максимального врожаю: які плодові дерева треба обовʼязково обрізати влітку

Майже втрачені мовні перлини: 5 рідкісних українських слів із красивим звучанням

Майже втрачені мовні перлини: 5 рідкісних українських слів із красивим звучанням

Останні новини

11:56

Це нагорода не для Зеленського, а для народу: Портников - про скандал з поляками

11:38

Нові умови замість миру: в ISW назвали справжні наміри Кремля щодо війни

11:10

Всесвіт визначив фаворитів літа 2026 року: кому пощастить найбільше

11:08

Чому груші чорніють і гниють у погребі: помилку роблять ще під час збору врожаюВідео

10:36

Валютні гойдалки наприкінці червня: чи стрибне курс долара вище 45 гривень

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
09:59

Скандал набирає обертів: Буданов відмовився від важливої державної нагороди

09:51

У Польщі висунули несподіваний ультиматум щодо переговорів з РФ - що відомо

09:37

Моєму коханому: Пугачова опублікувала ніжне фото з Галкіним

09:32

Село в Україні стало столицею цілої держави: де воно знаходитьсяВідео

Реклама
09:29

Створює гармонію та затишок: названо найкращий колір для ванної кімнати за фен-шуй

09:00

Росія за Москву посилить удари по Києву, до заколоту нового Пригожина ще далеко - СтупакФото

08:55

Масований наліт дронів на Крим: під удар могла потрапити важлива ТЕСВідео

08:17

Всього кілька крапель захистять від фітофтори: чим краще підгодувати помідори в червні

07:37

РФ вдарила КАБами по Харкову: люди опинилися під завалами, є загибліФото

05:50

Проблеми оминуть їх стороною: які знаки зодіаку скоро змінять життя на краще

05:22

Гороскоп на завтра, 21 червня: Левам - неприємності, Терезам - задоволення

05:05

Очі можуть стати ключем до розгадки: вчені вразили важливим відкриттям

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жирафа за 14 секунд

03:15

Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду: більшість помиляються роками

02:19

Зав'язі огірків жовтіють і опадають: як врятувати весь урожай за 48 годинВідео

Реклама
01:30

Один із дітей Джолі вирішив підтримувати зв’язок із Бредом Піттом

01:19

Загроза удару РФ ядерною зброєю по Україні: Світан назвав головну умовуВідео

00:41

Трамп видав дичину про війну в Україні: танки РФ могли бути в Києві "за три години"

19 червня, п'ятниця
23:52

Спека більше не заважатиме сну: простий спосіб зробити спальню прохолоднішоюВідео

22:55

Півонії зачарують пишним цвітом наступного року: що зробити після цвітіння

22:33

Прямі переговори з РФ щодо завершення війни: Зеленський назвав головну умову

22:27

"Непробивні ворота": син Сумської висловився щодо "російської" доньки актриси

21:54

Президент Польщі наказав відібрати у Зеленського найвищу нагороду: яка причина

21:45

Для максимального врожаю: які плодові дерева треба обовʼязково обрізати влітку

20:56

Не Львів і не Харків: яке місто було справжньою першою столицею УкраїниВідео

20:47

Як врятувати перець від павутинного кліща: садівники розкрили секретний трюк

20:42

Не "ім'я наріцатєльноє": як правильно сказати українськоюВідео

20:28

Інсайдери почали говорити про зустріч короля Чарльза та його немилостивої невістки Меган Маркл

20:26

Демпінгу у закупівлях послуг з утримання доріг більше не буде - Федерація роботодавців України

20:24

"Тижня буде достатньо": Зеленський висунув Лукашенку жорсткий ультиматум

20:07

Енн Гетевей вагітна втретє: як виглядає актриса

20:00

100 аптечок для 100 родин: "Аптека 9-1-1" підтримала сім’ї, які виховують дітей без батьківського піклування новини компанії

19:41

НПЗ Росії у вогні: розкрито сценарій колапсу в нафтовому секторі РФ

19:40

Як миттєво відлякати ос із ділянки без хімії: у Мережі завірусився хитрий трюк

19:36

Білорусь погрожує "відсіччю" Україні: що сталося на Брянщині, чи є загроза з півночіВідео

Реклама
19:10

Трамп несподівано змінив правила гри: Кущ про удар по планам Нетаньяху та ІрануПогляд

19:04

"Мандрівник у часі" показав кадри кінця світу: як усе почалосяВідео

18:27

Навіщо господині розсипають часник на вікна — несподіваний спосіб захисту будинкуВідео

18:26

Сестри влаштували цілу виставу заради кошеняти: батьки здогадалися не відразуВідео

18:00

Крим повернути легше за Донбас: названо реальні терміни та шляхи деокупаціїВідео

17:42

Врожай буде більшим, а ціни підуть донизу: який фрукт в Україні подешевшає

17:42

Дощів майже не буде: Україну атакує сильна спека - прогноз

17:37

Дайвери знайшли скарб із затонулого корабля: його вартість вражаєВідео

16:55

Кроти тікають миттєво: які природні аромати назавжди виженуть їх із ділянки

16:54

Монах не сідав ні на хвилину протягом 5 років: що сталося з його тіломВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти