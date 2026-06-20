Валютні гойдалки наприкінці червня: чи стрибне курс долара вище 45 гривень

Кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу валют.

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Курс валют в Україні з 22 по 28 червня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви банкіра:

Долар найближчими днями навряд чи перевищить 45,2 грн

Ознак стійкої девальвації гривні наразі немає

НБУ має ресурси для стримування курсових коливань

Найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу, однак підстав говорити про початок стійкої девальвації наразі немає.

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"В окремі банківські дні підсумкова різниця між нижніми та верхніми курсовими значеннями може сягати до 0,3 грн. Однак така амплітуда не доказ потужної девальвації. Це радше ознака підвищеної чутливості ринку до новин, підвищеного попиту на валюту серед імпортерів, переважно нафтотрейдерів, і поведінки учасників міжбанку", - каже банкір.

Лєсовий додав, що позначка 45 грн за долар має сильний психологічний ефект, адже легко потрапляє в заголовки та швидко поширюється серед населення, але важливішими за саму цифру є причини її появи, тривалість курсових змін та реакція Національного банку.

"Нацбанк продовжує працювати в режимі керованої гнучкості та має достатні інструменти для згладжування надмірних коливань. Протягом тижня регулятор може спрямувати на ринок близько 850-900 мільйонів доларів валютних інтервенцій для покриття підвищеного попиту", - наголосив він.

Крім того, додатковим чинником стабільності є уповільнення інфляції.

"Якщо в травні ціни зросли на 0,7-0,9%, то в червні очікується підвищення лише на 0,5%. Річна інфляція може сповільнитися до 7,9%", - вважає банкір.

Яким буде курс валют протягом наступного тижня

За прогнозом Лєсового, протягом 22-28 червня долар на міжбанку торгуватиметься в межах 44,6-45 грн, а на готівковому ринку – 44,3-45,2 грн. Водночас курс євро очікується в коридорі 51-52,5 грн.

"Долар трохи нижче 45 грн – це психологічно помітно, але економічно не є катастрофічним. Ринок залишається під впливом ризиків, однак має достатньо запобіжників, щоб пройти цей етап без девальваційного сценарію", - підсумував він.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Чи є підвищення курсу долара критичним

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що поточні коливання курсу долара не є критичними, якщо дивитися на них у відсотковому еквіваленті.

"Якщо подивитися, на скільки відсотків відбулася девальвація гривні, коли долар досяг 45, то зміни насправді не є значними, особливо з огляду на те, що триває війна. Причому гаряча фаза війни триває вже п'ятий рік, і Україна несе величезні людські та економічні втрати", - наголосив він.

За його словами, завдяки масштабній зовнішній підтримці Нацбанк володіє рекордними золотовалютними резервами - близько 55 мільярдів доларів. Це дозволяє регулятору ефективно гасити надмірні коливання.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 22 червня, Національний банк України встановив курс долара до гривні на рівні 44,90 грн/дол, а євро - 51,46 грн/євро.

Фінансист і економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме — наступного року або у 2028 році.

Водночас експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин казав, що офіційний курс долара у липні дійде до позначки 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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