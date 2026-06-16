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Курс долара наблизиться до 46 гривень: коли валюта рекордно подорожчає

Марія Николишин
16 червня 2026, 10:19
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Пендзин вважає, що у другій половині року інфляція в Україні прискориться.
Курс долара наблизиться до 46 гривень: коли валюта рекордно подорожчає
Що буде з курсом долара у липні / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне із заяви експерта:

  • НБУ продовжить повільну девальвацію гривні
  • Попит на валюту перевищує пропозицію на 10–15%
  • У липні курс може зрости до 45,5–45,6 грн/долар

Наразі гривня помітно подешевшала через курсову політику НБУ, і цей тренд триватиме. Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ТСН.ua.

"У своїх попередніх прогнозах я не виключав, що Нацбанк продовжить повільно девальвувати гривню, створюючи "запас міцності" курсу на осінь для стримування інфляції", - підкреслив він.

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За його словами, девальвація гривні пояснюється дією ринкових факторів. Зокрема, у червні попит на валюту з боку бізнесу та населення зріс та перевищив пропозицію приблизно на 10–15%.

"Це вимагає від НБУ збільшення щотижневих продажів валюти на міжбанківському ринку для згладжування коливань. Нацбанк одночасно має контролювати інфляцію і поступово рухати курс гривні у бік показників, закладених у державному бюджеті (45,6 грн/долар)", - каже експерт.

Пендзин вважає, що у другій половині року інфляція прискориться, тому у НБУ зараз є вікно можливостей, щоб девальвувати гривню.

"Якщо це робити одночасно із зростанням цін, то інфляція може значно перевищити очікувані 10% за рік. Найближчий місяць, це середина липня, принесе ясність, чого очікувати від курсу. За моєю оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться", - підкреслив він.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи можливий різкий обвал гривні

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що попри війну та економічні виклики, підстав для різкого обвалу гривні до кінця 2026 року наразі немає.

За його словами, зараз національна валюта утримується в межах прогнозного курсу.

"Гіпотетично негативний сценарій міг би виникнути у разі дуже серйозного погіршення ситуації на фронті. Але на фронті, як ми бачимо, фактично відбувся перелом на користь України. Тому я не бачу надзвичайних форс-мажорних обставин, які могли б істотно підірвати курс гривні", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на вівторок, 16 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,8177 грн/дол, а євро - на рівні 52,04 грн/євро.

Аналітик Олексій Козирев говорив, що повернення курсу долара до рівнів 43−43,50 гривень зараз є малореальним. Найімовірніший сценарій щодо курсу долара на міжбанку найближчим часом — коридор від 44,20 до 45,30 гривень.

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ заявляв, що не виключено, що до кінця 2026 року американська валюта подорожчає до 47 грн/дол.

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Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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