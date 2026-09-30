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Що буде з доларом у жовтні: експерт дав прогноз курсу та назвав ризики

Дар'я Пшеничник
30 вересня 2026, 17:05
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Регулятор зберігає контроль над ринком, але кількість чинників тиску на гривню восени зростає.
Доллар евро
Якою буде ситуація на валютному ринку в жовтні / Колаж: Главред, фото: Freepik

Ви дізнаєтеся:

відео дня
  • Яким буде курс долара та євро у жовтні
  • Чому подорожчання палива тисне на гривню
  • Скільки валюти НБУ продає на міжбанку

Долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню. Валютний ринок і надалі залишиться під контролем Національного банку, а передумов для різкої зміни курсової траєкторії немає. Таким прогнозом у ексклюзивному коментарі для Главред поділився директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Ключовим стабілізатором залишається режим "керованої гнучкості": курс реагує на співвідношення попиту та пропозиції, однак регулятор здатен стримувати надмірні коливання через інтервенції. Утім, ця конструкція працює з відчутним навантаженням.

"Останні місяці свідчать, що навантаження на цей механізм є досить високим: у окремі тижні регулятор продає на міжбанківському ринку понад 1 млрд доларів. Це означає збереження значного структурного попиту на валюту, однак поки що він не призводить до різкого ослаблення гривні, оскільки НБУ має достатні ресурси для збалансування ринку", - зазначає Лєсовий.

Паливо та ціни - головні ризики осені

Восени перелік чинників тиску традиційно розширюється. Йдеться про торговельний дефіцит, наслідки російських атак для виробництва та логістики, ситуацію в енергетиці, а також обсяги й ритмічність надходження міжнародної фінансової допомоги.

Окремим ризиком жовтня банкір називає ринок нафтопродуктів, який б'є по гривні одразу з двох боків.

"Україна залишається значним імпортером енергоресурсів, тому підвищення їхньої вартості безпосередньо збільшує попит на валюту. Водночас дорожче паливо досить швидко позначається на логістиці, виробничих витратах і торгівлі, а згодом частково переноситься на кінцеві ціни товарів і послуг", - попереджає він.

Після майже нульового серпня, коли споживчі ціни додали лише 0,1% за місяць, а річний показник становив 8,1%, цінова динаміка може стати відчутнішою.

"За нашою оцінкою, у вересні місячна інфляція може становити 1–1,5%, а в жовтні за несприятливого збігу обставин - близько 1,5–1,7%", - прогнозує Лєсовий.

Що стримує відплив у валюту

Для ринку важливими будуть не лише самі цифри, а й реакція на них населення та бізнесу. Подорожчання пального, продуктів, логістики чи енергії здатне підживлювати інфляційні очікування, а відтак - і бажання частини громадян переводити заощадження в долар чи євро.

Наразі цей ризик не є визначальним, переконаний банкір: його стримують жорстка монетарна політика НБУ, досить висока прибутковість гривневих інструментів та загальна передбачуваність курсової політики.

Додатковою опорою залишаються міжнародні резерви. Станом на 1 вересня вони становили близько 48,7 млрд доларів, тоді як прогноз НБУ передбачає можливість їхнього зростання майже до 70 млрд доларів до кінця року - тобто регулятор зберігає значний запас міцності для згладжування дисбалансів на ринку.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют наступного року

Народний депутат Ярослав Железняк говорив, що в державному бюджеті на 2027 рік закладено середній курс 47,1 грн за долар, а на кінець року - 48,3 грн.

Водночас представники бізнесу у власних бюджетах використовують вищий орієнтир.

"Бюджетний курс не варто сприймати як прогноз фактичного руху валютного ринку. Уряд ніколи не вгадував із цим показником, а цифра в бюджеті має передусім розрахункове значення", - наголосив він.

Курс валют - останні новини

Як писав Главред, на вівторок, 29 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та злотий подешевшали.

Нагадаємо, доктор економічних наук Олексій Плотніков говорив, що у жовтні офіційний курс долара коливатиметься в межах 44,85-45,20 грн/дол. За його словами, висхідна динаміка долара була прогнозованою через брак валютної виручки.

Крім того, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий заявляв, що попри загострення воєнних ризиків, подорожчання нафти та прискорення інфляції, долар протягом 29 вересня - 5 жовтня, найімовірніше, утримається в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн.

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Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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