Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Євро може готувати новий рух: несподіваний прогноз курсу валют в Україні

Анна Косик
24 вересня 2026, 10:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Банкір спрогнозував, скільки коштуватимуть долар та євро на початку жовтня.
Євро може готувати новий рух: несподіваний прогноз курсу валют в Україні
Прогноз курсу валют з 29 вересня до 5 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Лєсовий:

  • Долар на початку жовтня, найімовірніше, не перевищить 45 грн
  • Дефіциту валюти та ажіотажного попиту не очікується

Попри загострення воєнних ризиків, подорожчання нафти та прискорення інфляції, долар протягом 29 вересня - 5 жовтня, найімовірніше, утримається в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн.

Про це у коментарі Главреду повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий. За його словами, значного ажіотажу на готівковому валютному ринку на початку жовтня не очікується.

відео дня

Головною причиною спокою на ринку банкір називає відсутність фізичної нестачі валюти в касах і обмінниках. Саме дефіцит готівки у минулому найчастіше провокував ажіотажний попит з боку населення.

"Долари та євро доступні як у банківських касах, так і в обмінних пунктах, тому нинішня ситуація суттєво відрізняється від періодів, коли сама фізична нестача готівки провокувала додатковий попит. Стримує ситуативне скуповування валюти й різниця між курсами купівлі та продажу, яка нерідко робить короткострокове придбання валюти економічно невигідним", - зазначив Лєсовий.

Чому євро може виявитися рухливішим за долар

Якщо гривневий курс долара експерт вважає відносно передбачуваним, то щодо євро закладає більше застережень. Річ у тім, що на нього тиснуть не лише внутрішні чинники, а й глобальна пара євро/долар.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

"На динаміку євро дедалі сильніше впливатимуть загострення на Близькому Сході та високі нафтові ціни. Для європейської економіки, яка значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, це означає вищі витрати та додатковий інфляційний тиск, тоді як долар у періоди глобальної невизначеності традиційно "спрацьовує" як запобіжник для світового капіталу", - пояснив банкір.

На українському міжбанку, за його словами, вагомішим фактором залишається внутрішній дисбаланс між попитом і пропозицією валюти: потреби імпортерів можуть приблизно на 20% перевищувати її природне надходження. Цей розрив продовжує закривати Національний банк.

"Протягом тижня обсяг валютних інтервенцій НБУ може скласти близько $900 млн - $1 млрд, що дозволить згладжувати надмірний попит і зберігати відносно прогнозовану курсову динаміку навіть у разі погіршення зовнішнього фону", - розповів Лєсовий.

Що буде з заощадженнями українців

Високі світові ціни на нафту, за прогнозом фінансиста, поступово збільшать потребу енергетичних компаній у додатковій валюті для закупівлі пального за кордоном. Це навантаження переходить і на споживчий рівень.

"Дорожче пальне поступово позначатиметься і на внутрішніх цінах, адже його вартість закладається в логістику, виробництво та реалізацію практично всіх основних груп товарів. За підсумком вересня споживчі ціни можуть зрости приблизно на 1%, а річна інфляція - наблизитися до 9,4%", - вказав директор департаменту фінансових ринків ГЛОБУС БАНКУ.

Проте, за словами банкіра, прискорення інфляції не означатиме масового переходу населення у валюту, адже інструментів для захисту заощаджень стало більше.

"Українці мають значно більше способів захистити заощадження, ніж просто купівля доларів чи євро. Гривневі депозити та ОВДП за нинішнього рівня ставок здатні значною мірою компенсувати інфляційні втрати й залишаються реальною альтернативою валютним накопиченням", - підсумував Лєсовий.

Як зміниться ситуація на міжбанку та готівковому ринку

На міжбанку тиждень пройде в коридорах 44,5-44,8 грн та 51-52,5 грн за долар і євро відповідно, на готівковому ринку - 44,6-45 грн та 51,5-52,5 грн. Щоденні коливання курсу очікуються в межах 0,05-0,3 грн залежно від сегмента ринку.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що долар та євро до 27 вересня можуть залишатися у визначених діапазонах, без різких стрибків. Долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн.

Раніше повідомлялося, що на 24 вересня Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Європейська та польська валюти почали дешевшати.

Напередодні стало відомо, що курс долара в Україні у жовтні залежатиме від інтервенцій НБУ, динаміки інфляції, попиту з боку імпортерів та обсягів надходження міжнародного фінансування.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
курс валют курс гривні курс долара курс євро Тарас Лєсовий
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні потепління майже повністю витіснить дощі: коли зміниться погода

В Україні потепління майже повністю витіснить дощі: коли зміниться погода

12:59Синоптик
В Україні може зникати мобільний зв’язок та інтернет: попередження експерта

В Україні може зникати мобільний зв’язок та інтернет: попередження експерта

11:37Україна
ЗСУ прорвалися в трьох областях: ISW повідомив про зрив операцій РФ на фронті

ЗСУ прорвалися в трьох областях: ISW повідомив про зрив операцій РФ на фронті

11:21Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Зняття грошей у банкоматах з 1 жовтня: які ліміти діятимуть в Україні

Зняття грошей у банкоматах з 1 жовтня: які ліміти діятимуть в Україні

Не пелети і не газ: експерти вирахували найдешевше джерело тепла

Не пелети і не газ: експерти вирахували найдешевше джерело тепла

РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертви

РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертви

Рубіо провів переговори з Лавровим щодо України - про що домовились

Рубіо провів переговори з Лавровим щодо України - про що домовились

Помер путініст Сергій Сосєдов: що сталося

Помер путініст Сергій Сосєдов: що сталося

Останні новини

13:03

Дрова потрібно класти догори дриґом: хитрий спосіб розпалювання каміна

12:59

В Україні потепління майже повністю витіснить дощі: коли зміниться погода

12:48

"Поспівчувати новій пасії": ексдружина Ращука зробила різку заяву

12:33

Абсолютно новий рецепт дерунів з цвітної капусти - готуються 15 хвилин

12:08

РФ завдала удару по фермі на Харківщині: загинуло шість аграріїв, 12 - поранено

"Росіяни мріють про слабку Європу": Розумний - про розкол у ЄС і наслідки для України“Росіяни мріють про слабку Європу”: Розумний - про розкол у ЄС і наслідки для України
12:02

Проблема не в складному характері: чому діти неслухняні, психолог дала відповідь

11:37

В Україні може зникати мобільний зв’язок та інтернет: попередження експерта

11:30

Китайський гороскоп на завтра, 25 вересня: Кроликам — угоди, Зміям — керування

11:21

ЗСУ прорвалися в трьох областях: ISW повідомив про зрив операцій РФ на фронті

Реклама
11:20

Олія на столі та горіхи в холоді: як насправді слід зберігати продукти

11:18

Центр відповідальної гри та група експертів з України вивчили естонський досвід профілактики ігрової залежності під час візиту до Таллінна

11:01

Буданов в ОП відмовився від практики ручного контролю над урядом, – ЗМІ

10:53

Смак буде як із дорогої кав'ярні: що потрібно додати до кави замість цукру

10:51

Євро може готувати новий рух: несподіваний прогноз курсу валют в Україні

10:46

Зеленська наважилася на модний експеримент для зустрічі з Меланією ТрампВідео

10:17

"Не впевнений, що справляюся": Зеленський зробив відверте зізнання про війну

10:16

РФ може напасти на країни НАТО: експерт назвав найнебезпечніше у плані Кремля

10:02

Трамп запросив Путіна на саміт G20 - у Кремлі дали неоднозначну відповідь

09:56

"Пошкодив голову": мати Сосєдова розкрила причину смерті путініста

09:51

Чому завершення війни в Україні стане кошмаром для країн Балтії та Польщі - експерт

Реклама
09:37

Нова магнітна буря червоного рівня накриває Землю: якої сили буде шторм

09:07

"Не просто так приїжджали": Зеленський розкрив деталі переговорів з людьми Трампа

08:58

Операція "Павутина" по-російськи: як РФ планує атакувати три європейські країни

08:05

Гороскоп на завтра, 25 вересня: Овнам - ризик, Дівам - знахідка

07:31

"Дай Боже, вийде": Зеленський назвав три варіанти перемир’я з РФ

06:39

РФ вдарила балістикою по пологовому будинку та житловим будинкам у Києві, є жертвиФото

05:55

"Груди більше моїх": Melovin став жінкоюВідео

05:27

Зрізати чи викручувати гриби: що краще робити, щоб не нашкодити грибниціВідео

05:10

Фортуна обрала фаворитів: три знаки зодіаку отримають все, про що мріяли

04:04

Секрет сухих вікон восени — що потрібно поставити на підвіконня вже зараз

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з білкою за 39 с

03:56

Тільки соди недостатньо: чим замінити розпушувач у випічці

03:21

Навіщо Путіну ще 300 тисяч військових: експерт розкрив хитрий план Кремля

01:05

Дар'я Трегубова здивувала зізнанням про гардероб: скільки витрачає і чого не вдягне

00:30

Посланець Путіна вирушить до США на переговори з командою Трампа - Reuters

23 вересня, середа
23:23

Великі зміни у житті вже близько: кому незабаром усміхнеться доля

22:23

"Не можу повірити": українська актриса розповіла про складні пологи за кордоном

21:32

Помер путініст Сергій Сосєдов: що сталося

21:30

Повернення Криму - умова нормального життя України: заява Зеленського

21:00

Зірка "Людини-павука" домовився про розлучення майже через 5 років - деталі

Реклама
20:56

Зеленський на Генасамблеї ООН назвав нові цілі Путіна у війні: список міст

20:30

РФ готова завдати нового балістичного удару: у ЦПД попередили українців

20:24

Гороскоп на сьогодні, 24 вересня: Левам - винагорода, Водоліям - радість

20:24

Джордж Клуні дав зворушливу пораду синові Сінді Кроуфорт перед смертю

20:03

Україна могла зберегти кордони 1991 року: Лавров назвав справжню причину війни

19:42

Як зробити кімнату теплішою без опалення: забутий, але дієвий методВідео

19:37

Що буде з батареєю, якщо заряджати смартфон чужим кабелем: роз'яснення

19:22

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини з чайкою за 46 с

19:18

Сприятливий період у жовтні: 3 знаки зодіаку отримають нові можливості

19:05

Україна погодилася на повне і безумовне припинення вогню - ️заява в ООН

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти