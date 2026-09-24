Євро може готувати новий рух: несподіваний прогноз курсу валют в Україні

Банкір спрогнозував, скільки коштуватимуть долар та євро на початку жовтня.

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Прогноз курсу валют з 29 вересня до 5 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Лєсовий:

Долар на початку жовтня, найімовірніше, не перевищить 45 грн

Дефіциту валюти та ажіотажного попиту не очікується

Попри загострення воєнних ризиків, подорожчання нафти та прискорення інфляції, долар протягом 29 вересня - 5 жовтня, найімовірніше, утримається в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн.

Про це у коментарі Главреду повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий. За його словами, значного ажіотажу на готівковому валютному ринку на початку жовтня не очікується.

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Головною причиною спокою на ринку банкір називає відсутність фізичної нестачі валюти в касах і обмінниках. Саме дефіцит готівки у минулому найчастіше провокував ажіотажний попит з боку населення.

"Долари та євро доступні як у банківських касах, так і в обмінних пунктах, тому нинішня ситуація суттєво відрізняється від періодів, коли сама фізична нестача готівки провокувала додатковий попит. Стримує ситуативне скуповування валюти й різниця між курсами купівлі та продажу, яка нерідко робить короткострокове придбання валюти економічно невигідним", - зазначив Лєсовий.

Чому євро може виявитися рухливішим за долар

Якщо гривневий курс долара експерт вважає відносно передбачуваним, то щодо євро закладає більше застережень. Річ у тім, що на нього тиснуть не лише внутрішні чинники, а й глобальна пара євро/долар.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

"На динаміку євро дедалі сильніше впливатимуть загострення на Близькому Сході та високі нафтові ціни. Для європейської економіки, яка значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, це означає вищі витрати та додатковий інфляційний тиск, тоді як долар у періоди глобальної невизначеності традиційно "спрацьовує" як запобіжник для світового капіталу", - пояснив банкір.

На українському міжбанку, за його словами, вагомішим фактором залишається внутрішній дисбаланс між попитом і пропозицією валюти: потреби імпортерів можуть приблизно на 20% перевищувати її природне надходження. Цей розрив продовжує закривати Національний банк.

"Протягом тижня обсяг валютних інтервенцій НБУ може скласти близько $900 млн - $1 млрд, що дозволить згладжувати надмірний попит і зберігати відносно прогнозовану курсову динаміку навіть у разі погіршення зовнішнього фону", - розповів Лєсовий.

Що буде з заощадженнями українців

Високі світові ціни на нафту, за прогнозом фінансиста, поступово збільшать потребу енергетичних компаній у додатковій валюті для закупівлі пального за кордоном. Це навантаження переходить і на споживчий рівень.

"Дорожче пальне поступово позначатиметься і на внутрішніх цінах, адже його вартість закладається в логістику, виробництво та реалізацію практично всіх основних груп товарів. За підсумком вересня споживчі ціни можуть зрости приблизно на 1%, а річна інфляція - наблизитися до 9,4%", - вказав директор департаменту фінансових ринків ГЛОБУС БАНКУ.

Проте, за словами банкіра, прискорення інфляції не означатиме масового переходу населення у валюту, адже інструментів для захисту заощаджень стало більше.

"Українці мають значно більше способів захистити заощадження, ніж просто купівля доларів чи євро. Гривневі депозити та ОВДП за нинішнього рівня ставок здатні значною мірою компенсувати інфляційні втрати й залишаються реальною альтернативою валютним накопиченням", - підсумував Лєсовий.

Як зміниться ситуація на міжбанку та готівковому ринку

На міжбанку тиждень пройде в коридорах 44,5-44,8 грн та 51-52,5 грн за долар і євро відповідно, на готівковому ринку - 44,6-45 грн та 51,5-52,5 грн. Щоденні коливання курсу очікуються в межах 0,05-0,3 грн залежно від сегмента ринку.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що долар та євро до 27 вересня можуть залишатися у визначених діапазонах, без різких стрибків. Долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн.

Раніше повідомлялося, що на 24 вересня Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Європейська та польська валюти почали дешевшати.

Напередодні стало відомо, що курс долара в Україні у жовтні залежатиме від інтервенцій НБУ, динаміки інфляції, попиту з боку імпортерів та обсягів надходження міжнародного фінансування.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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