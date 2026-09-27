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Долар наближається до рекордної позначки: що буде з курсом валют у жовтні

Марія Николишин
27 вересня 2026, 15:55
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Дефіцит валютної виручки через зупинку металургії та проблеми з агроекспортом штовхають долар угору.
Долар наближається до рекордної позначки: що буде з курсом валют у жовтні
Яким буде курс долара та євро в Україні у жовтні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки коштуватиме долар у жовтні 2026 року
  • Чому євро втратив рекордні позиції
  • Які фактори розганяють попит на валюту

Готівковий курс долара в Україні перетнув психологічну позначку 45 грн, а у жовтні офіційний показник коливатиметься в межах 44,85-45,20 грн/дол. Натомість євро увійшло в різкий низхідний тренд і відкотилося до рівнів кінця липня. Про це заявив доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, висхідна динаміка долара була прогнозованою через брак валютної виручки. Металургія фактично зупинена, можливостей вивозити сільськогосподарську продукцію немає, тому надходження в країну не покривають потреб ринку.

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Додатковий тиск створює воєнний фактор, який б'є по внутрішньому ринку товарів першої необхідності.

"На ринку є попит на долар, але немає пропозиції. Плюс удари Росії по складам і торговельним закладам призвели до того, що зараз знищені запаси ліків, продуктів харчування, і все це треба закупати. Тому попит на іноземну валюту зростає", - зазначив Плотніков.

Він додав, що передумов для зміцнення національної валюти немає: чинників, які працюють на підвищення котирувань, наразі значно більше. Ключовий серед них - необхідність перекривати бюджетну діру за рахунок фінансування від міжнародних партнерів.

Саме тому коридор на жовтень Плотніков окреслює діапазоном 44,85-45,20 грн за долар, без виходу за нижню межу.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що тягне євро вниз

Наприкінці серпня офіційний курс гривні до євро зафіксувався на історичному максимумі - 52,24 грн. Відтоді показники помірно знижувалися, а співвідношення в головній валютній парі за місяць опустилося з 1,17 до 1,14 дол./євро.

Корені такої динаміки - всередині самого Євросоюзу, переконаний фахівець.

"У Європі зараз дефіцит пального, проблеми з міграцією, нестабільна ситуація з експортом/імпортом. Ці питання вимагають вирішення і використання грошей, плюс вони роблять ЄС менш конкурентним порівняно зі США", - констатував він.

У жовтні падіння курсових показників може продовжитися, хоча робити точні прогнози на валютному ринку зараз украй складно, застерігає економіст.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют наступного тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що значного ажіотажу на готівковому валютному ринку на початку жовтня не очікується.

За його словами, попри загострення воєнних ризиків, подорожчання нафти та прискорення інфляції, долар, найімовірніше, утримається в межах 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн.

"Долари та євро доступні як у банківських касах, так і в обмінних пунктах, тому нинішня ситуація суттєво відрізняється від періодів, коли сама фізична нестача готівки провокувала додатковий попит. Стримує ситуативне скуповування валюти й різниця між курсами купівлі та продажу, яка нерідко робить короткострокове придбання валюти економічно невигідним", - наголосив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 28 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,84 грн/дол, а євро - на рівні 51,13 грн/євро.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує помірні коливанння курсу валют в жовтні. Він нагадує, що з жовтня 2023 року Україна працює в режимі керованої гнучкості, за якого курс не фіксується, але НБУ може коригувати баланс попиту та пропозиції через інтервенції.

Крім того, Національний банк утримує долар нижче позначки 45 грн виключно за рахунок щоденних вливань валюти з резервів, і цей ресурс вичерпується: лише за серпень регулятор продав на міжбанківському ринку 4,85 млрд доларів, що дорівнює 5% золотовалютних резервів.

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Про персону: Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

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