"Безглузда смерть": невпізнанна Корольова зганьбилася на похоронах Сосєдова

Співачка-зрадниця прийшла на похорон скандального музичного критика в Москві.

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Наташа Корольова на похороні Сергія Сосєдова / колаж: Главред, фото: Стархіт; скріншот із відео

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Де поховали Сергія Сосєдова

Як Наташа Корольова відреагувала на смерть Сергія Сосєдова

Колишня українська співачка та путіністка Наташа Корольова відвідала церемонію прощання з музичним критиком Сергієм Сосєдовим. На похоронах артистку ледве впізнавали за темними окулярами та вуаллю, повідомляють росЗМІ.

Уродженка Києва зізналася, що звістка про загибель шоумена стала для неї важким ударом. Спочатку співачка вирішила, що повідомлення Вадима Такменєва про трагедію було жорстоким розіграшем. Зрадниця України назвала смерть Сосєдова "безглуздою".

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Наташа Корольова назвала смерть Сосєдова "безглуздою" / скрін з відео

"Я була в шоці. Я не могла в це повірити, думала, може, це розіграш. Ми з Лерою одразу зателефонували одна одній, Лера ридає. Така безглузда смерть… Напевно, Богу потрібні добрі люди. А Серьога був дуже добрим", - зі сльозами висловилася Корольова.

Прощання з 58-річним Сергієм Сосєдовим відбулося у Великій залі Троєкуровського кладовища в Москві, після чого критика поховали на Перепечинському кладовищі в Підмосков’ї поруч із батьком. Попрощатися з Сосєдовим прийшли його родичі, друзі та представники російського шоу-бізнесу.

Помер путініст Сергій Сосєдов / фото: Стархіт

Скандальний критик, якого українські глядачі запам'ятали за суддівство в шоу "Х-фактор", помер 23 вересня під час робочої поїздки до Нерюнгрі, куди приїхав для участі в роботі журі конкурсу. За наявними даними, Сосєдов впав на сходах і отримав важку травму голови. Врятувати його медикам не вдалося.

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Також співачка MamaRika поскаржилася на проблеми зі здоров’ям під час закордонних гастролей. Артистка зізналася в Instagram, що ледве відпрацювала концерт, після чого через хворобу у неї повністю зник голос.

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Про персону: Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар’єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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