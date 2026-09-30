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"Безглузда смерть": невпізнанна Корольова зганьбилася на похоронах Сосєдова

Христина Трохимчук
30 вересня 2026, 16:41
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Співачка-зрадниця прийшла на похорон скандального музичного критика в Москві.
Наташа Корольова на похороні Сергія Соседова
Наташа Корольова на похороні Сергія Сосєдова / колаж: Главред, фото: Стархіт; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Де поховали Сергія Сосєдова
  • Як Наташа Корольова відреагувала на смерть Сергія Сосєдова

Колишня українська співачка та путіністка Наташа Корольова відвідала церемонію прощання з музичним критиком Сергієм Сосєдовим. На похоронах артистку ледве впізнавали за темними окулярами та вуаллю, повідомляють росЗМІ.

Уродженка Києва зізналася, що звістка про загибель шоумена стала для неї важким ударом. Спочатку співачка вирішила, що повідомлення Вадима Такменєва про трагедію було жорстоким розіграшем. Зрадниця України назвала смерть Сосєдова "безглуздою".

відео дня
Наташа Корольова назвала смерть Сосєдова
Наташа Корольова назвала смерть Сосєдова "безглуздою" / скрін з відео

"Я була в шоці. Я не могла в це повірити, думала, може, це розіграш. Ми з Лерою одразу зателефонували одна одній, Лера ридає. Така безглузда смерть… Напевно, Богу потрібні добрі люди. А Серьога був дуже добрим", - зі сльозами висловилася Корольова.

Прощання з 58-річним Сергієм Сосєдовим відбулося у Великій залі Троєкуровського кладовища в Москві, після чого критика поховали на Перепечинському кладовищі в Підмосков’ї поруч із батьком. Попрощатися з Сосєдовим прийшли його родичі, друзі та представники російського шоу-бізнесу.

Помер прихильник Путіна Сергій Соседов
Помер путініст Сергій Сосєдов / фото: Стархіт

Скандальний критик, якого українські глядачі запам'ятали за суддівство в шоу "Х-фактор", помер 23 вересня під час робочої поїздки до Нерюнгрі, куди приїхав для участі в роботі журі конкурсу. За наявними даними, Сосєдов впав на сходах і отримав важку травму голови. Врятувати його медикам не вдалося.

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Про персону: Наташа Корольова

Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар’єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.

12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в’їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в’їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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