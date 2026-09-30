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Роблять масаж і готують їжу: P. Diddy отримав привілеї у в'язниці за гроші

Віталій Кірсанов
30 вересня 2026, 16:17
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За даними ЗМІ, P. Diddy у камері нібито користується мобільним телефоном і планшетом, а також вживає дорогий алкоголь.
P. Diddy отримав привілеї у в'язниці за гроші
P. Diddy отримав привілеї у в’язниці за гроші / Колаж Главред, фото Facebook/Diddy

Коротко:

  • Кілька ув’язнених нібито виконують для P. Diddy різні доручення
  • Артисту нібито вдалося організувати доставку заборонених предметів до в'язниці
  • Представник P. Diddy прокоментував чутки про підкуп співкамерників

Американський репер P. Diddy (Шон Комбс), який зараз відбуває покарання у федеральній в'язниці, нібито зміг забезпечити собі особливі умови утримання за гроші. Про це повідомляє NBC News із посиланням на одного з ув'язнених.

За словами співрозмовника телеканалу, кілька інших ув’язнених нібито виконують для P. Diddy різні доручення. Вони, як стверджується, прибирають у його камері, готують для нього їжу і навіть роблять реперу масаж.

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Крім того, джерело заявило, що артисту нібито вдалося організувати доставку заборонених предметів до в'язниці. Зокрема, стверджується, що P. Diddy користується мобільним телефоном і планшетом, а також вживає дорогий алкоголь.

P. Diddy відбуває покарання у федеральній виправній установі Форт-Дікс у штаті Нью-Джерсі.

Джерела, на які посилається NBC News, стверджують, що репер нібито витрачає кілька тисяч доларів на місяць на хабарі та забезпечення для себе більш комфортних умов утримання.

При цьому офіційного підтвердження цих тверджень у публікації немає.

Представник репера відреагував на повідомлення

Представник P. Diddy Джуда Енгельмайер прокоментував репортаж NBC News у розмові з USA Today.

PR-менеджер розкритикував увагу ЗМІ до умов утримання репера і заявив, що події навколо P. Diddy подаються як сенсація, хоча мова нібито йде про звичайне життя ув'язненого.

"Єдина реальна новина полягає в тому, що Шон продовжує відбувати покарання відповідно до правил і терпляче чекає на рішення суду щодо своєї апеляції", - заявив Енгельмайер.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, що принц Вільям знову опинився втягнутим у гучний конфлікт усередині королівської сім'ї - цього разу приводом стала відверта книга його дядька, брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера.

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що восени зіткнулася зі спадом сил і відсутністю бажання щось робити. Артистка також розповіла про свої зміни в харчуванні та зізналася, що за кілька місяців змогла схуднути на 5 кілограмів.

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Скандал із P. Diddy - що сталося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями у секс-трафіку, перевезенні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності та пов’язані з організацією так званих "freak off"-вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджують власті, були організовані з метою експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P. Diddy та Diddy. Він продюсував репера Notorious B.I.G., а його дебютний альбом No Way Out розійшовся тиражем понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як триразовий лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж та Ашер. Окрім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім’я тепер пов’язують із звинуваченнями у злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

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