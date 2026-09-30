Роблять масаж і готують їжу: P. Diddy отримав привілеї у в'язниці за гроші

За даними ЗМІ, P. Diddy у камері нібито користується мобільним телефоном і планшетом, а також вживає дорогий алкоголь.

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P. Diddy отримав привілеї у в’язниці за гроші / Колаж Главред, фото Facebook/Diddy

Коротко:

Кілька ув’язнених нібито виконують для P. Diddy різні доручення

Артисту нібито вдалося організувати доставку заборонених предметів до в'язниці

Представник P. Diddy прокоментував чутки про підкуп співкамерників

Американський репер P. Diddy (Шон Комбс), який зараз відбуває покарання у федеральній в'язниці, нібито зміг забезпечити собі особливі умови утримання за гроші. Про це повідомляє NBC News із посиланням на одного з ув'язнених.

За словами співрозмовника телеканалу, кілька інших ув’язнених нібито виконують для P. Diddy різні доручення. Вони, як стверджується, прибирають у його камері, готують для нього їжу і навіть роблять реперу масаж.

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Крім того, джерело заявило, що артисту нібито вдалося організувати доставку заборонених предметів до в'язниці. Зокрема, стверджується, що P. Diddy користується мобільним телефоном і планшетом, а також вживає дорогий алкоголь.

P. Diddy відбуває покарання у федеральній виправній установі Форт-Дікс у штаті Нью-Джерсі.

Джерела, на які посилається NBC News, стверджують, що репер нібито витрачає кілька тисяч доларів на місяць на хабарі та забезпечення для себе більш комфортних умов утримання.

При цьому офіційного підтвердження цих тверджень у публікації немає.

Представник репера відреагував на повідомлення

Представник P. Diddy Джуда Енгельмайер прокоментував репортаж NBC News у розмові з USA Today.

PR-менеджер розкритикував увагу ЗМІ до умов утримання репера і заявив, що події навколо P. Diddy подаються як сенсація, хоча мова нібито йде про звичайне життя ув'язненого.

"Єдина реальна новина полягає в тому, що Шон продовжує відбувати покарання відповідно до правил і терпляче чекає на рішення суду щодо своєї апеляції", - заявив Енгельмайер.

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