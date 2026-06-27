Що буде з доларом та євро найближчим часом: експерт дав прогноз

Тарас Лєсовий вважає, що наразі немає передумов для різких стрибків курсу долара чи євро.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

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Курс долара та євро буде стабільним

Немає передумов для різких стрибків курсу

Валютний ринок на початку липня буде стабільним і контрольованим. Але при цьому він може реагувати на попит імпортерів, ситуацію на світових ринках та війну. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, пише РБК-Україна.

Він зазначає, що наразі немає передумов для панічних коливань. Він зазначає, що НБУ згладжуватиме надмірний попит за допомогою валютних інтервенцій і не допускатиме різких стрибків курсу.

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"Поки що немає підстав очікувати різкого курсового зсуву", — зазначив Лєсовий.

Найбільший попит на валюту формують імпортери, особливо ті, які закуповують пальне та енергоресурси. Водночас нинішній попит не становить загрози для валютного ринку. Також зараз немає додаткового інфляційного тиску на валютний ринок.

Курс долара та євро

Протягом 29 червня – 5 липня очікується помірна курсова динаміка без різких коливань. Долар може триматися в межах 44,6–45,25 грн. Водночас євро буде на рівні 51,5–52,5 грн.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют — останні новини

"Главред" раніше писав, що протягом другого півріччя 2026 року коливання курсів в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це в коментарі "Главреду" повідомив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий раніше заявляв, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку в 45,2 гривні. Кінець червня може супроводжуватися підвищеною волатильністю курсу, проте підстав говорити про початок стійкої девальвації поки що немає.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначав, що найближчий місяць прояснить ситуацію з курсом. За його оцінкою, офіційний курс у липні досягне 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий — український банкір, керівник департаменту казначейства "Глобус Банку". Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют та змін ситуації на ринку.

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