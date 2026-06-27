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Вартість популярних молочних продуктів піде вгору: якими будуть ціни у липні

Марія Николишин
27 червня 2026, 10:53
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Хоча літній період характеризується збільшенням пропозиції молока, ціни на нього можуть зрости.
Вартість популярних молочних продуктів піде вгору: якими будуть ціни у липні
Коли подорожчають молочні продукти / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Експерт прогнозує подорожчання молочної продукції
  • Найбільше може зрости ціна на сметану
  • Причина - зростання витрат виробників і скорочення поголів’я корів

В Україні будуть дорожчати молочні продукти. Зокрема, ціни на молоко, сметану та вершкове масло можуть вирости вже у липні. Про це в коментарі Главреду сказав провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус.

За його словами, літній період традиційно характеризується сезонним збільшенням пропозиції молока, проте високі температури негативно впливають на продуктивність корів, особливо в приватних господарствах, де технологічні можливості для мінімізації теплового стресу обмежені.

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"Додатковим фактором залишається тривале скорочення поголів’я корів, що призводить до зменшення валового виробництва молока та відповідного скорочення пропозиції сировини на внутрішньому ринку", - зауважив він.

Експерт додав, що істотний вплив на формування собівартості молока має також зростання витрат на оплату праці, зумовлене дефіцитом робочої сили в аграрному секторі.

"У результаті виробники молока стикаються з постійним зростанням виробничих витрат. Водночас молокопереробні підприємства та торговельні мережі функціонують в умовах обмеженого платоспроможного попиту населення, що стримує можливості підвищення відпускних цін на молочну продукцію", - наголосив Свиноус.

На його думку, у липні 2026 року роздрібна ціна пастеризованого молока жирністю 2,6 % може зрости до 76,03 грн/кг (+1,1 %), сметани жирністю 20 % - до 205 грн/кг (+1,7 %), а вершкового масла "Сільське" жирністю 72,5 % - до 666,4 грн/кг (+1,4 %).

Що відбувається з цінами на молоко

Народний депутат Дмитро Соломчук заявляв, що попри зростання цін у магазинах, закупівельна вартість молока у фермерів знизилася з 22 грн до 16,5 грн за літр.

За його словами, це пов’язано з високими націнками торговельних мереж та додатковими витратами для постачальників.

"На полицях магазинів подорожчала, а у фермерів закупівельна ціна впала… маржинальність рітейлу сягає близько 50%. Це занадто, і потрібно робити доступніші ціни для споживачів", - наголосив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, Світлана Черемісіна говорила, що пшеничний хліб із борошна вищого сорту у липі подорожчає щонайменше на 3–5 % і коштуватиме 67–68 грн/кг.

Водночас в Україні знижуються ціни на помідори. Причиною здешевлення стало масове надходження на ринок томатів із літніх теплиць, що посилило конкуренцію та збільшило пропозицію практично по всій країні.

Також в Україні знизилися відпускні ціни на тепличні огірки. Падіння цін спровокувало збільшення пропозиції з літніх теплиць південних і західних регіонів.

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Про персону: Іван Свиноус

Іван Свиноус - провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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