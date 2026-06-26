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Ціни вдарять по гаманцях українців: які базові продукти помітно подорожчають

Марія Николишин
26 червня 2026, 16:29
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Найпомітніше зростання цін спостерігається у сегменті традиційних для українських споживачів круп.
Ціни вдарять по гаманцях українців: які базові продукти помітно подорожчають
Які продукти подорожчають у липні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У липні очікується подорожчання хліба та круп
  • Найбільше можуть зрости ціни на гречку
  • Причина - вищі витрати на виробництво й логістику

В Україні у липні подорожчають деякі продукти харчування, зокрема, ціни зростуть на хліб та крупи. Про це в коментарі Главреду сказала головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна.

Якими будуть ціни на хліб у липні

За її словами, пшеничний хліб із борошна вищого сорту у липі подорожчає щонайменше на 3–5 % і коштуватиме 67–68 грн/кг.

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"Ціна на пшеничний хліб із борошна першого сорту може зрости до 57 грн/кг (+3–5 %), житній хліб - до 58–59 грн/кг (+2,5–4 %), а на батон - до 35 грн за 500 грамів (+3–4 %)", - каже вона.

Експертка зазначає, що основними причинами подальшого зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби залишаються підвищення виробничих витрат на всіх етапах ланцюга створення продукції.

"Найбільший вплив мають подорожчання електроенергії та паливно-мастильних матеріалів, зростання логістичних витрат, збільшення витрат на оплату праці в умовах дефіциту кадрів, а також підвищення вартості сировини та допоміжних матеріалів", - наголосила Черемісіна.

Що буде з цінами на крупи

Вона додала, що також тенденція до подорожчання зберігається й на ринку круп.

"Найпомітніше зростання цін спостерігається у сегменті традиційних для українських споживачів круп. З початку року гречана крупа подорожчала до 79,29 грн/кг, що на 76,7 % перевищує показник на початок року. Пшоно подорожчало до 57,11 грн/кг (+70,1 %). Менш стрімке, але також відчутне подорожчання зафіксовано для ячної крупи, яка зараз коштує 25,93 грн/кг (+8,6 %), та пшеничної крупи – 23,78 грн/кг (+8,3 %). Манна крупа подорожчала до 30,05 грн/кг (+2,1 %), а рис – до 52,65 грн/кг (+1,5 %)", - розповіла експертка.

На її думку, основними чинниками зростання цін на крупи залишаються підвищення витрат на виробництво та переробку сільськогосподарської продукції, збільшення вартості енергоресурсів, логістики та палива, а також зростання витрат на оплату праці.

Черемісіна прогнозує, що у липні ціни на крапи зміняться наступним чином:

  • вартість гречки може зрости ще на 5–10 % і сягнути 84–88 грн/кг;
  • пшоно може подорожчати ще на 3–5 % і коштувати 60–63 грн/кг;
  • вартість рису може зрости на 3–5 % і наблизитися до позначки 55 грн/кг.
Ціни вдарять по гаманцях українців: які базові продукти помітно подорожчають
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Як курс долара впливає на вартість продуктів

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що курс долара впливатиме на вартість продуктів в Україні.

За його словами, для кожного продукту вплив курсу буде різним – залежно від частки імпорту, конкуренції та сезонності.

"Курсовий стрибок компенсуватиметься сезонним фактором та збільшенням пропозиції на ринку. Крім цього варто враховувати, що на українському продовольчому ринку переважає вітчизняна продукція, а не імпортна", - додав він.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні знижуються ціни на помідори. Основним фактором здешевлення стала масове надходження овочів із літніх теплиць.

Також відомо, що в Україні цього року прогнозують зростання врожаю яблук, попри весняні заморозки. Обсяги виробництва можуть перевищити минулорічні показники, що вплине на рівень цін.

Водночас народний депутат Дмитро Соломчук говорив, що хліб в Україні може подорожчати на 15-20% уже найближчим часом. Причиною такого зростання є підвищення вартості енергоносіїв та пшениці.

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Про персону: Світлана Черемісіна

Світлана Черемісіна - доктор економічних наук, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки.

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