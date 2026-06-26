Після вихідних євро стрімко злетить, а долар подешевшає - курс валют на 29 червня

НБУ оновив офіційні курси валют на понеділок, 29 червня.

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Курс валют на 29 червня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс долара 29 червня

Наскільки зміцнив свої позиції євро

Який курс злотого втановлено на 29 червня

На понеділок, 29 червня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Американська валюта продовжує втрачати свої позиції, тоді як євро значно виріс відносно гривні. Злотий також зміцнів відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 29 червня

На понеділок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,85 гривень за долар. Американська валюта втратила свої позиції відносно гривні на 7 копійок порівняно з пʼятницею 26 травня.

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Курс євро на 29 червня

Курс євро значно виріс відносно гривні. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,13 гривень за один євро, що на 21 копійку більше, ніж у п'ятницю, 26 червня.

Курс злотого на 29 червня

Польський злотий зміцнів. На середу НБУ встановив офіційний курс польського злотого на рівні 11,92 гривні за злотий, що на 5 копійок більше від попередього дня.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара та євро в липні - експерт

У липні валютний ринок України може перебувати під впливом кількох ключових чинників, серед яких активність імпортерів, динаміка цін на енергоносії, обсяги міжнародної фінансової підтримки та безпекова ситуація. Про це в коментарі Главреду повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лесовий.

За його оцінками, курс долара в цей період, найімовірніше, коливатиметься в межах 44,5-45,5 грн/$, тоді як євро може перебувати в діапазоні 51-53 грн/€, за умови що співвідношення євро до долара на світових ринках залишатиметься в коридорі 1,14-1,18

"Тобто загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься в прийнятному режимі - без надмірних коливань", - підсумував Лесовий.

Курс валют - останні новини

Главред раніше писав, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це в коментарі Главреду сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий раніше заявляв, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень. Кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу, однак підстав говорити про початок стійкої девальвації наразі немає.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що найближчий місяць принесе ясність, чого очікувати від курсу. За його оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.

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