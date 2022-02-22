УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Частині українців доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний фонд

22 лютого 2022, 08:22

Українська влада хоче (і вже не вперше) в категоричному тоні вивести з "тіні" зарплату і збільшити сплату так званого єдиного соціального внеску.

Податок
Частині українцям доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний / УНІАН

В Пенсійному фонді України пропонують внести зміни до існуючого закону"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Про це повідомляє спеціалізований портал "Бухгалтер".

У ПФУ вважають, що потрібно збільшити відрахування із зарплати директорів компаній. Тобто для керівників підприємств встановити мінімальний розмір ЄСВ з розрахунку трьох розмірів мінімальної заробітної плати.

Тобто якщо керівник отримує зарплату в розмірі трьох мінімальних окладів, то ЄСВ доведеться платити за три мінімалки (3 помножити на 6500 і помножити на 22% ‒ 4290 грн).

Таким чином влада хоче вивести з "тіні" зарплату і збільшити сплату ЄСВ. Потім в ПФУ пропонується перевести осіб з інвалідністю, які отримують щомісяця понад 19,5 тисячі грн (в три рази вище мінімальної зарплати), на стандартну ставку єдиного соціального внеску в 22% від зарплати (від 4290 грн).

читайте такожДо пенсії з весни додадуть по 700 гривень: кому з українців пощастить

Реклама

Для тих організацій, де зарплати не перевищують встановлену планку, збережуться існуючі зараз пільгові ставки ЄСВ:

  • 8,41% від зарплати, якщо на підприємстві працюють особи з інвалідністю;
  • 5,5% - для спеціалізованих організацій, де працівників з інвалідністю не менше 50%;
  • 5,3% - для всеукраїнських громадських організацій та підприємств осіб з інвалідністю, (наприклад, товариства глухих, товариства сліпих) де більше половини працівників мають інвалідність.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

5 лютого 2021 року , парламент підтримав законопроєкт № 3623 у другому читанні - 265 голосами.

Прийнятий у п'ятницю, 5 лютого, у другому читанні законопроект №3623 спрощує доступ українців до інформації про трудовий стаж. Як говориться в пояснювальній записці до закону, значним чином спрощується нарахування виплат (чи то пак пенсії будуть нараховуватися в автоматичному порядку)

Інші новини:

viber
податки Пенсійний фонд
Зараз ви переглядаєте новину «Частині українців доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний фонд». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки доліЛюбовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки долі Різке подорожчання горілки та вина: українцям розповіли про нове зростання цінРізке подорожчання горілки та вина: українцям розповіли про нове зростання цін Бутусов вдарив Шуфрича в студії у Савіка Шустера: повне відеоБутусов вдарив Шуфрича в студії у Савіка Шустера: повне відео Визнання Путіним "ЛДНР": якими будуть наслідки для УкраїниВизнання Путіним "ЛДНР": якими будуть наслідки для України Навіщо в "ЛДНР" заявили про евакуацію населенняНавіщо в "ЛДНР" заявили про евакуацію населення
08:41

Коронавірус в Україні 22 лютого: за добу - 24,4 тисячі нових хворих і майже 300 жертв

08:22

Частині українців доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний фонд

08:20

Прикмети на 23 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

08:12

Гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удачаВідео

08:11

Навіть у шлунку показував правильний час: у Києві 3-річний хлопчик проковтнув годинник

Реклама
08:08

Демонтаж "Мінська": настає час проактивної політикиПогляд

07:28

"Хто стане наступним?": постпред України виступив на Радбезі ООН після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

06:44

Гороскоп на березень 2022 для Овнів: таємний роман, підступи колег і неймовірна удачаВідео

06:42

Росія планує "надзвичайно жорстоке" вторгнення, щоби "розчавити" Україну - радник Байдена

06:20

Гороскоп на березень 2022 року для Козерогів: названо дати, коли прийдуть гроші та здійсниться мріяВідео

06:11

Знайдений простий спосіб, який допоможе швидко впоратися з нудотою

06:09

Україна встояла, агресор статегічно програв головну битвуПогляд

05:05

Заберуть гроші й депортують: як заробітчанам не стати жертвою обману при пошуку роботи в Німеччині

04:09

Як виростити помідори черрі на підвіконні: покрокова інструкція

04:00

Нова ціна за півлітровку: українцям розповіли про подорожчання горілкиВідео

03:52

Спалить жир на животі: названо найкращий сік для схуднення

03:44

"Лукава кішка": Ольга Горбачова в леопардовому боді і на колінах засвітила свою "красу"

02:42

Біла отрута: експерти розповіли, як вживати значно менше солі

02:36

США вивозять з України своїх дипломатів переночувати до Польщі - Bloomberg

02:19

"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пишні "бутони"

Реклама
01:59

Зеленський терміново звернувся до українцівВідео

01:52

Рано чи пізно це мало статись, "Мінськ" не призвів би до мируПогляд

01:41

Росія порушила територіальну цілісність України - генсек ООН

01:40

Vodafone накрутила тариф: абонентам розповіли про нову ціну

01:38

Прикмети на 22 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

01:31

Сьогодні пройде екстрене засідання Ради безпеки ООН через визнання "ЛДНР"Відео

01:25

"Катастрофічні" санкції США: Байден заборонив громадянам США інвестувати в "ЛДНР"

00:56

Екперти заявили, що селфі небезпечні для здоров'я

00:51

Українців закликали не поширювати інформацію про пересування ЗСУ

00:49

"Танки, дуже багато": очевидці розповіли про колону техніки в Донецьку

00:33

На лінії розмежування ЗСУ стоятимуть навпроти регулярної армії РФ - договір

00:31

Байден поспілкувався з Зеленським, Шольцем і Макроном - про що йшла моваВідео

00:22

Термінове засідання РНБО: перші подробиціВідео

00:18

В ОБСЄ закликали Росію "утриматися" від військового втручанняВідео

21 лютого, понеділок
23:40

Визнання Путіним "ЛДНР": ситуація разюче відрізняється від 2014-гоПогляд

23:36

Хто підтримав Путіна і визнав "ЛДНР"Відео

23:34

Путін вводить війська на окупований Донбас під виглядом "миротворців"Відео

23:16

Путін визнав "ЛДНР": як відреагували на його рішення світові лідери

23:14

У Росії уточнили кордони, в яких визнають "ДНР" та "ЛНР"Відео

22:52

Путін визнав суверенітет "ДНР/ЛНР": що це означає і чого чекатиПогляд

Реклама
22:43

Путін хоче налякати своїм божевіллямПогляд

22:39

Іван Яковина. Україна близька до перемоги над РФВідеоблоги

22:39

Путін згадав, як запитував у США про прийняття Росії до НАТО

22:19

5 непотрібних справ по дому, від яких господаркам потрібно скоріше забутиВідео

22:10

Україна відкрила кримінальні провадження проти Путіна і членів Радбезу РФ

21:48

Визнання Путіним "ЛДНР": якими будуть наслідки для України

21:35

"Це не порожня бравада": Путін оцінив плани України знову отримати ядерну зброюВідео

21:35

Путін визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу"Відео

21:30

Путін: вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії

20:49

Вашингтон контактував з Україною щодо питання можливої евакуації Зеленського - NBC

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти