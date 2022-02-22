Частині українців доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний фонд

Частині українцям доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний / УНІАН

В Пенсійному фонді України пропонують внести зміни до існуючого закону"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Про це повідомляє спеціалізований портал "Бухгалтер".

У ПФУ вважають, що потрібно збільшити відрахування із зарплати директорів компаній. Тобто для керівників підприємств встановити мінімальний розмір ЄСВ з розрахунку трьох розмірів мінімальної заробітної плати.

Тобто якщо керівник отримує зарплату в розмірі трьох мінімальних окладів, то ЄСВ доведеться платити за три мінімалки (3 помножити на 6500 і помножити на 22% ‒ 4290 грн).

Таким чином влада хоче вивести з "тіні" зарплату і збільшити сплату ЄСВ. Потім в ПФУ пропонується перевести осіб з інвалідністю, які отримують щомісяця понад 19,5 тисячі грн (в три рази вище мінімальної зарплати), на стандартну ставку єдиного соціального внеску в 22% від зарплати (від 4290 грн).

читайте такожДо пенсії з весни додадуть по 700 гривень: кому з українців пощастить

Реклама

Для тих організацій, де зарплати не перевищують встановлену планку, збережуться існуючі зараз пільгові ставки ЄСВ:

8,41% від зарплати, якщо на підприємстві працюють особи з інвалідністю;

5,5% - для спеціалізованих організацій, де працівників з інвалідністю не менше 50%;

5,3% - для всеукраїнських громадських організацій та підприємств осіб з інвалідністю, (наприклад, товариства глухих, товариства сліпих) де більше половини працівників мають інвалідність.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

5 лютого 2021 року , парламент підтримав законопроєкт № 3623 у другому читанні - 265 голосами.

Прийнятий у п'ятницю, 5 лютого, у другому читанні законопроект №3623 спрощує доступ українців до інформації про трудовий стаж. Як говориться в пояснювальній записці до закону, значним чином спрощується нарахування виплат (чи то пак пенсії будуть нараховуватися в автоматичному порядку)

Інші новини: