На пенсію в 60 років: хто з українців зможе піти на спокій в 2022 році

Хто з українців зможе піти на спокій у 2022 році?/ Колаж УНІАН / ua.depositphotos.com

У нинішньому році на пенсію в 60 років зможуть вийти далеко не всі українці такої вікової категорії — таке право отримають лише ті, чий страховий стаж (час роботи, коли із заробітної плати стягувалися пенсійні відрахування) становить від 29 років і більше. Це можна зрозуміти після аналізу Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Справа в тому, що з року в рік в країні вимоги до страхового стажу будуть щорічно посилюватися:

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 — не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 — не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 Грудня 2026 року — не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 Грудня 2027 року — не менше 34 років.

До слова, з 1 січня 2028 року, у разі, якщо у людини є 40 і більше років страхового стажу, то в Україні пенсія йому призначатиметься незалежно від віку.

У Мінсоцполітики кажуть, що розмір пенсії за віком визначається індивідуально для кожного пенсіонера-залежно від отриманого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

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Нагадаємо, раніше, в червні 2020 року, Уряд вніс на розгляд Верховної Ради проект закону, який передбачає заміну паперових трудових книжок на електронні.

Законодавча ініціатива повинна позбавити українців від зайвої бюрократії і спростити процедуру отримання пенсійних виплат.

За основу Верховна Рада схвалила проект закону на початку вересня 2020 року.

У п'ятницю, 5 лютого 2021 року , парламент підтримав законопроект № 3623 у другому читанні - 265 голосами.

Прийнятий у п'ятницю, 5 лютого, у другому читанні законопроект №3623 спрощує доступ українців до інформації про трудовий стаж. Як говориться в пояснювальній записці до закону, значним чином спрощується нарахування виплат (чи то пак пенсії будуть нараховуватися в автоматичному порядку)