Пенсії в Україні піднімуть на 1000 гривень: кому і коли чекати підвищення

Підвищення пенсії в Україні / ua.depositphotos.com

З 1 березня українські пенсіонери отримають підвищені виплати. Планова індексація пенсій пройде з коефіцієнтом 1,14.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, в результаті підвищені пенсії отримають близько 10 млн людей.

При цьому, пенсії 1 мільйона осіб не підпадають під індексацію, оскільки були призначені протягом трьох останніх років.

Для таких людей з 1 березня 2022 року встановили щомісячну доплату 135 гривень. Це додатково до 100 гривень, які вже були встановлені минулого року.

Хто отримає додаткові гроші до пенсії

8 мільйонів українців отримають підвищені страхові пенсії, які призначені до 2019 року. Середній розмір підвищення складе близько 360 гривень.

Реклама

Для людей з інвалідністю з числа постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС середній розмір підвищення пенсій складе близько 1 100 гривень.

Збільшуються пенсії військовим. В результаті підвищення отримають півмільйона осіб і середній розмір такого підвищення складе 705 гривень.

Щомісячні компенсаційні виплати для людей старше 75 років також підвищуються. Це торкнеться 2,2 млн осіб. Відповідно, особи 80 + отримають вже 570 гривень замість 500, а особи віком від 75 до 80 років отримають 456 гривень замість 400.

читайте такожПідтвердити стаж для пенсії можна не тільки трудовий: у Кабміні прийняли нову постанову

Підвищення пенсій

Раніше прем'єрміністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

5 лютого 2021 року, парламент підтримав законопроект № 3623 у другому читанні - 265 голосами.

Прийнятий у п'ятницю, 5 лютого, у другому читанні законопроект №3623 спрощує доступ українців до інформації про трудовий стаж. Як йдеться в пояснювальній записці до закону, значним чином спрощується нарахування виплат (чи то пак пенсії будуть нараховуватися в автоматичному порядку)

Читайте також: