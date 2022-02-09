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Перерахунок пенсії для працюючих: що впливає на її розмір і як перевірити нарахування

9 лютого 2022, 09:58

Розрахунок пенсії, кажуть експерти, проводиться в кожному випадку індивідуально. У формулу підставляються дані про стаж і зарплату конкретної людини.

Пенсія, трудова
Перерахунок пенсії для працюючих: що впливає на її розмір і як перевірити нарахування / УНІАН / ua.depositphotos.com

Людям, які після виходу на пенсію ще продовжують трудову діяльність, перерахунок соціально виплати виробляють в середньому через два роки. Часто буває так, що українець або Українка вийшли на заслужений відпочинок, але продовжують працювати ще кілька років, а їх пенсія менше, ніж у колег, які вийшли на пенсію пізніше. Спеціалізований портал "Напенсії" розповів, як виправити таку ситуацію.

Пенсійний консультант Сергій Коробкін нагадує, що формула розрахунку звичайної пенсії за віком у всіх однакова. Але розрахунок пенсії проводиться в кожному випадку індивідуально. У формулу підставляються дані про стаж і зарплату конкретної людини.

На розмір пенсії може вплинути і фактор того, за який період врахована заробітна плата, в якому році людина пішла на пенсію, чи має він право на додаткові надбавки і так далі.

У випадку з заявником на розмір пенсії впливає і той факт, що він продовжує працювати.

Після звільнення пенсію, кажуть експерти, перерахують з урахуванням більш актуального прожиткового мінімуму і більш високого розміру мінімальної пенсії. У працюючих і непрацюючих пенсіонерів ці суми відрізняються.

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Крім того, перерахунок пенсії за кожні два роки, які відпрацьовані після виходу на пенсію, теж має ряд особливостей. Станом на сьогодні, такі перерахунки, як правило, не приносять занадто великого підвищення пенсійних виплат.

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Нагадаємо, раніше, в червні 2020 року, Уряд вніс на розгляд Верховної Ради проект закону, який передбачає заміну паперових трудових книжок на електронні.

Законодавча ініціатива повинна позбавити українців від зайвої бюрократії і спростити процедуру отримання пенсійних виплат.

За основу Верховна Рада схвалила проект закону на початку вересня 2020 року.

У п'ятницю, 5 лютого 2021 року , парламент підтримав законопроект № 3623 у другому читанні - 265 голосами.

Прийнятий у п'ятницю, 5 лютого, у другому читанні законопроект №3623 спрощує доступ українців до інформації про трудовий стаж. Як говориться в пояснювальній записці до закону, значним чином спрощується нарахування виплат (чи то пак пенсії будуть нараховуватися в автоматичному порядку)

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