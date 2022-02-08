Українці зможуть виходити на пенсію незалежно від віку, але за однієї умови

Для виходу на пенсію раніше передбаченого віку потрібно мати 40 років стажу/ УНІАН, колаж Главред

Українці зможуть виходити на пенсію незалежно від того, скільки їм років. Головна умова – щоб у них накопичилося мінімум 40 календарних років страхового стажу.

Такі зміни почнуть діяти через шість років, розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

"Починаючи з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку", – зазначається у повідомленні.

При цьому у відомстві наголосили, що кожен індивідуальний випадок буде розглядатися окремо. Під час оформлення пенсії, Пенсійний фонд враховуватиме загальну кількість стажу й отриману зарплату, з якої були сплачені страхові внески.

Як змінилися умови виходу на пенсію в Україні

В Україні для того, щоб вийти на пенсію після досягнення 60 років, потрібно мати не менше 29 років страхового стажу. При цьому щороку потрібна кількість такого стажу зростатиме на рік аж до 2028 року:

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для того, щоб вийти на пенсію у 2023 році буде вже потрібно не менше 30 років стажу,

у 2024 році – не менше 31 року;

у 2025 році – не менше 32 років;

у 2026-му – не менше 33 років;

у 2027-му – не менше 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

Якщо громадянам не вдалося накопичити потрібну кількість стажу до досягнення 60 років, вони можуть вийти на заслужений відпочинок в 63 роки. Для цього буде потрібна менша кількість стажу:

для виходу на пенсію у 2022 році 63-річна людина повинна мати від 19 до 29 років страхового стажу,

у 2023 році – у від 20 до 30 років страхового стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року;

у 2025-му – від 22 до 32 років;

у 2026-му – від 23 до 33 років;

у 2027-му – від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

Якщо ж і цього стажу людина не змогла накопичити до 63 років, то вона може вийти на пенсію у 65-річному віці, якщо має не менше 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня перерахують пенсії, а розмір надбавки в середньому складе близько 550 грн, при цьому мінімальна надбавка буде на рівні 100 грн. Як розповів радник міністра соцполітики Микола Шамбір, розмір надбавки залежить від стажу і заробітку, а без індексації залишаться спеціальні пенсії, в тому числі для держслужбовців, журналістів.

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