УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українці зможуть виходити на пенсію незалежно від віку, але за однієї умови

8 лютого 2022, 09:04

Зміни почнуть діяти з 1 січня 2028 року.

Для виходу на пенсію раніше передбаченого віку потрібно мати 40 років стажу/ УНІАН, колаж Главред

Українці зможуть виходити на пенсію незалежно від того, скільки їм років. Головна умова – щоб у них накопичилося мінімум 40 календарних років страхового стажу.

Такі зміни почнуть діяти через шість років, розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

"Починаючи з 1 січня 2028 року за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку", – зазначається у повідомленні.

При цьому у відомстві наголосили, що кожен індивідуальний випадок буде розглядатися окремо. Під час оформлення пенсії, Пенсійний фонд враховуватиме загальну кількість стажу й отриману зарплату, з якої були сплачені страхові внески.

Як змінилися умови виходу на пенсію в Україні

В Україні для того, щоб вийти на пенсію після досягнення 60 років, потрібно мати не менше 29 років страхового стажу. При цьому щороку потрібна кількість такого стажу зростатиме на рік аж до 2028 року:

Реклама
  • для того, щоб вийти на пенсію у 2023 році буде вже потрібно не менше 30 років стажу,
  • у 2024 році – не менше 31 року;
  • у 2025 році – не менше 32 років;
  • у 2026-му – не менше 33 років;
  • у 2027-му – не менше 34 років;
  • починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

Якщо громадянам не вдалося накопичити потрібну кількість стажу до досягнення 60 років, вони можуть вийти на заслужений відпочинок в 63 роки. Для цього буде потрібна менша кількість стажу:

  • для виходу на пенсію у 2022 році 63-річна людина повинна мати від 19 до 29 років страхового стажу,
  • у 2023 році – у від 20 до 30 років страхового стажу;
  • у 2024 році – від 21 до 31 року;
  • у 2025-му – від 22 до 32 років;
  • у 2026-му – від 23 до 33 років;
  • у 2027-му – від 24 до 34 років;
  • починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

Якщо ж і цього стажу людина не змогла накопичити до 63 років, то вона може вийти на пенсію у 65-річному віці, якщо має не менше 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня перерахують пенсії, а розмір надбавки в середньому складе близько 550 грн, при цьому мінімальна надбавка буде на рівні 100 грн. Як розповів радник міністра соцполітики Микола Шамбір, розмір надбавки залежить від стажу і заробітку, а без індексації залишаться спеціальні пенсії, в тому числі для держслужбовців, журналістів.

Вас також може зацікавити:

viber
пенсия пенсіонери новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Українці зможуть виходити на пенсію незалежно від віку, але за однієї умови». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду входять дивовижні весняні пальта у стилі 60-х, в яких будні перетворяться на святоУ моду входять дивовижні весняні пальта у стилі 60-х, в яких будні перетворяться на свято Як на пороховій бочці: названі найбільш несумісні знаки зодіакуЯк на пороховій бочці: названі найбільш несумісні знаки зодіаку Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розкриє секрети племені "мисливців за головами"Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розкриє секрети племені "мисливців за головами" Прикмети на 7 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 7 лютого: що не можна робити і як не потрапити в біду До операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збійДо операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збій
11:07

Макрон прилетів до України: про що говоритиме із Зеленським

11:00

Макрон заявив, що Зеленський поводиться холоднокровно

11:00

Березень може бути із сюрпризами: в Укргідрометцентрі уточнили прогноз погоди в Україні навесні 2022

10:56

Пенсійне посвідчення в "Дії": як українці зможуть ним скористатися

10:51

Куди піти на 14 лютого в Києві - як яскраво відсвяткувати День святого Валентина

Реклама
10:39

Навіть не приходить до лікарні: мати, яка годувала немовля сумішшю з самогоном, відмовилася від ньогоВідео

10:19

"Хочете, щоби Франція воювала з РФ?": Путін налякав наслідками прийняття України в НАТО

10:12

Померла остання мешканка: на Одещині знайшли село-привид без жодного жителя

09:57

Зустріч Зеленського і глави німецького МЗС скасували через розбіжності з питання зброї - CNN

09:27

4 простих способи як порізати цибулю без сліз

09:24

Макрон і Путін у Москві уклали угоду щодо України - Financial Times

09:06

Мобілізація мільйона до ЗСУ або популізм Зеленського: чому треба скасувати призов і чого чекати

09:04

Українці зможуть виходити на пенсію незалежно від віку, але за однієї умови

08:47

Посольство США може переїхати з Києва на Захід України - BuzzFeedВідео

08:30

Проксі-сила Путіна: чому Лукашенко "наїхав" на УкраїнуПогляд

08:28

Коронавірус в Україні 8 лютого: кількість виявлених хворих перевищила 34 тисячі

08:22

"З квітами їх тут не зустрічатимуть": Резніков назвав найімовірніший сценарій провокації РосіїВідео

08:21

Прикмети на 8 лютого: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуВідео

08:09

Що значить сон з понеділка на вівторок і чи стане він віщим

07:53

Гороскоп на сьогодні, 8 лютого 2022: Дівам – неприємності, Терезам - плітки, Козерогам - любов усього життяВідео

Реклама
07:49

Зустріч Зеленського і Макрона: президент Франції розкрив тему прийдешніх переговорів

07:26

Вторгнення РФ в Україну: Байден заявив, що Путін ще не ухвалив рішення

07:05

"Терпи, моя красуне!": Путін звернувся до Зеленського через Мінські угоди

06:37

Діалог не закінчено: Путін заявив, що РФ готує відповідь США і НАТО щодо гарантій безпеки

06:28

Чому Путін ухиляється від зустрічі з ЗеленськимПогляд

06:01

Модний френч манікюр 2022 з колосальним омолоджувальним ефектомФото

05:40

Чудовий оксамитовий торт на День святого Валентина своїми руками: простий покроковий рецептВідео

05:02

Зубна паста для кімнатних рослин: як приготувати незвичайне і ефективне добриво для квітів

04:52

Весна наскочить в лютому: Україну розігріє до +15°, названо датиВідео

04:27

"Попа вище голови": українка з найбільшими вилицями у світі показала результат нової пластики

04:25

Відмовтеся або обмежте: названі найшкідливіші продукти при високому тиску

03:56

Воду після варіння макаронів кухарі називають "рідким золотом": куди її застосовують

03:17

Чому ківі потрібно їсти щодня: лікар назвав надзвичайні властивості популярного фрукта

02:45

Модель Анна Неплях у напівоголеному вигляді показала свої принади і пообіймалась з трояндою

02:41

Дружина Влада Ями в сексуальному боді показала те, що бачив тільки її чоловік

02:27

Як легко заснути при коронавірусі: поради лікарів

01:43

Бустер у розпал епідемії COVID-19: Комаровський дав несподівану пораду

01:38

Статус Росії щодо Донбасу і діалог Києва з "ЛДНР": Україна заявила Німеччині про червоні лінії

01:37

Нутриціолог розповіла, чим можуть бути небезпечні для тіла помідори

01:31

Найплідніший місяць: яку розсаду садити в лютомуВідео

Реклама
00:03

Резніков пригрозив Росії "дзеркальними" військовими навчаннями

07 лютого, понеділок
23:26

Підсумки переговорів Макрона з Путіним: обговорили Мінськ, НАТО та "політпритулок для Порошенка"Відео

23:26

Скільки яблук потрібно їсти в день - відповідь фахівця

23:24

"Заплатять дуже високу ціну": Байден і Шольц пригрозили Росії через напад на УкраїнуВідео

22:52

Макрон у Москві зустрівся з Путіним через Україну: перші подробиціВідео

22:50

Блінкен допустив надання Донбасу "особливого статусу" при дотриманні Мінську

22:46

В Україну прийде аномальне потеплінняВідео

22:25

У Дії проводитимуть опитування: що пропонує КабмінВідео

22:01

Які продукти найкраще жінкам підбирати для дієти - коментар фахівця

21:58

У Туреччині перекинувся автобус з туристами, багато постраждалих

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти