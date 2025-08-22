Обвал ціни на 12%: в Україні дешевшає популярний фрукт, де купити найвигідніше

Головна причина здешевлення - відсутність попиту на літні сорти та збільшення пропозиції нового врожаю.

В Україні дешевшають яблука / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на яблука в Україні стрімко знижуються

За тиждень ціна впала в середньому на 12%

В Україні стрімко дешевшають яблука нового врожаю, хоча сезон збору плодів лише стартував. За даними аналітиків проєкту EastFruit, з початку цього тижня вартість яблук урожаю 2025 року знизилася приблизно на 12%.

Станом на сьогодні фермери змушені продавати їх у межах 35–45 грн за кілограм ($0,85–1,09/кг) залежно від сорту та обсягу партії.

Основною причиною падіння цін стала слабка зацікавленість покупців у літніх сортах.

На ринку все ще присутні яблука минулорічного сезону, у тому числі з Польщі, що також впливає на попит на українські фрукти.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Крім того, здешевлення пояснюється сезонним зростанням пропозиції. При цьому попит залишається відносно низьким, через що ціни не тримаються на високому рівні. Водночас варто зауважити, що навіть після зниження цьогорічні яблука коштують у середньому в 2,2 раза дорожче, ніж у цей самий період минулого року.

Ціни в супермаркетах:

АТБ — 51,95 грн/кг

— 51,95 грн/кг Сільпо — 69 грн/кг

— 69 грн/кг Varus — 49,90 грн/кг

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на білокачанну капусту. Основна причина - низький попит на неї українців.

Також українцям назвали терміни подорожчання хліба. Директор "Київхліба" Юрій Левченко прогнозує, що у 2025 році ціни на хлібобулочні вироби продовжать зростати - якщо у 2024 році вони зросли приблизно на 20%, то наступного року можуть збільшитися ще на 15-20%.

Водночас ціни на одну категорію продуктів також злетять восени. Вся справа в тому, що українські компанії, що спеціалізуються на виробництві свіжих молокопродуктів, виходять на період традиційного сезонного підйому продажів.

