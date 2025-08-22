Рус
В Україні "м'ясо для бідних" стало розкішшю - ціни зрівнялися з олениною

Руслана Заклінська
22 серпня 2025, 18:38
На українському ринку можна знайти делікатес, що за ціною конкурує з елітними видами м’яса.
В Україні 'м'ясо для бідних' стало розкішшю - ціни зрівнялися з олениною
В Україні продають "м'ясо для бідних" за космічними цінами / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • В Україні м’ясо нутрій коштує до 500 грн/кг
  • Ціни дорівнюють кілограму оленини або півтора кілограмам телятини
  • Сучасне нутрієвництво в Україні – нішеве

В Україні м’ясо нутрій нині продається за ціною до 500 гривень за кілограм. Для порівняння, це приблизно відповідає вартості кілограма оленини або півтора кілограма телятини. Про це пише Kurkul.

М’ясо нутрій характеризується нейтральним смаком. За смаковими відчуттями його порівнюють із бараниною або свининою. Крім того, м’ясо нутрій вважається дієтичним, адже містить мінімум жирів та холестерину, що робить його привабливим для людей, які дбають про здорове харчування.

Чому м’ясо нутрій часто називають "м’ясом для бідних"

Історично Україна відігравала провідну роль у галузі нутріївництва. У 1980-х роках на українську частину припадала майже половина всього нутріївництва Радянського Союзу, а рентабельність цього напрямку сягала 100%. Тоді СРСР забезпечував близько 40% світового виробництва хутра нутрій. Однак із розпадом Союзу галузь поступово втратила колишню популярність, поступившись місцем більш традиційним напрямам харчової та хутряної промисловості.

Попри це, за кордоном м’ясо нутрій часто називають "м’ясом для бідних". Під час Другої світової війни до СРСР нутрій завозили для підтримки продовольчих потреб.

У Сполучених Штатах, особливо в Луїзіані, протягом десятиліть мешканці бідних та сільських районів активно виловлювали нутрій і використовували їхнє м'ясо в їжу. У 1997-1998 роках влада Луїзіани намагалася заохотити населення до більш широкого споживання м'яса нутрії, проте ініціатива не набула популярності.

Сучасне нутрієвництво в Україні є нішевим з великим потенціалом для розвитку. Тварини відзначаються високою адаптивністю, плодючістю, сильним імунітетом та швидким ростом до забійної ваги. Вони споживають переважно рослинні корми, не потребують дорогого утримання та легко пристосовуються до різних кліматичних умов.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Як зміниться вартість м’яса в Україні

Економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що рівень споживання м’ясних та молочних продуктів безпосередньо залежить від добробуту населення. За його словами, чим багатшими стають українці, тим більше вони споживають м’яса і молочних продуктів, а чим біднішими – тим більше віддають перевагу хлібу та картоплі.

"Тому, коли ми оцінюємо перспективи ціноутворення на ті чи інші позиції нашого споживчого кошика, слід розуміти, що на це серйозно впливає не тільки пропозиція, але і попит. Адже ціна - це співвідношення попиту і пропозиції", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Економіст зазначив, що нинішні ціни на м’ясо в Україні поки що не є надто високими. Пендзин додав, що вартість м’яса в першу чергу залежатиме від платоспроможності та попиту населення. Лише після цього на ціни впливатимуть фактори вартості кормів та рівень рентабельності виробництва.

Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні цього тижня спостерігається зниження цін на білокачанну капусту через слабкий попит і погану якість овочів. Господарства продають капусту по 6-15 грн/кг.

Також стрімко дешевшають яблука нового врожаю. З початку тижня ціни впали приблизно на 12%, фермери продають плоди по 35-45 грн/кг.

Крім цього, ціни на хлібобулочні вироби в Україні продовжать зростати в 2025 році на 15–20% через подорожчання борошна, енергоресурсів і зарплат, повідомив директор "Київхліб" Юрій Левченко. Багато виробників працюють на межі рентабельності або зазнають збитків.

Читайте також:

Про джерело: Kurkul

Kurkul — це український онлайн-ресурс, що спеціалізується на темах сільського господарства. Публікує матеріали з рослинництва, тваринництва, агротехнологій, економіки, логістики та пише про практичний досвід фермерів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

м'ясо продукти харчування ціни на продукти новини України
