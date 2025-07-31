В Україні дешевшає одна з найдорожчих ягід: ціни впали на 33% за тиждень

З’явилося багато ягід середньої та низької якості, які потрібно швидко реалізувати.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-desheveet-odna-iz-samyh-dorogih-yagod-ceny-upali-na-33-za-nedelyu-10686131.html Посилання скопійоване

В Україні дешевшає лохина / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

В Україні дешевшає лохина

Наразі ягоду продають по 100–180 грн/кг

За тиждень ціни впали на 33%

Ціни на лохину в Україні стрімко знижуються. Падіння вартості ягоди пов'язане з піком збору врожаю, який припадає на останню декаду липня. Про це повідомили аналітик EastFruit.

Наприкінці липня в Україні триває пік збору врожаю лохини, що традиційно припадає на останню декаду місяця. Як зазначили аналітики, саме зараз спостерігається суттєве збільшення пропозиції цієї ягоди з місцевих господарств, що і спричиняє подальше зниження відпускних цін.

відео дня

Водночас попит на лохину залишається стабільно високим. Проте обсяги зібраного врожаю в поточному сезоні помітно зменшилися через несприятливі погодні умови. Через ці ж причини на ринку з’явилося чимало партій ягід середньої та низької якості, які мають бути реалізовані якнайшвидше.

Щоб зберегти темпи продажу, фермери змушені знижувати ціни. Станом на 31 липня лохину в Україні пропонують по 100–180 грн/кг ($2,39–4,31/кг) залежно від якості та обсягів партії. Це на 33% дешевше порівняно з кінцем попереднього тижня.

Проте, незважаючи на тенденцію до здешевлення, лохина все ще залишається в середньому на 23% дорожчою, ніж у той самий період минулого року. Виробники прогнозують, що ціни цього сезону загалом будуть вищими, ніж торік, зважаючи на суттєве падіння врожайності, спричинене аномальними погодними умовами під час дозрівання ягід.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на овочі і фрукти восени

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що хоча прогнози на осінь і зиму ще дуже попередні, вже зараз можна сказати, що погодні умови для вирощування овочів цього року значно кращі, ніж торік. Якщо серпень не принесе аномальної спеки або посухи, урожай моркви, буряка, капусти та інших культур може бути навіть вищим за очікування.

"Від погоди в серпні залежить загальний обсяг врожаю. Якщо буде аномальна спека й посуха, то ми втратимо ті напрацювання, що маємо зараз, а якщо буде така сама погода, як зараз, то, навпаки, врожай буде кращим", - пояснив він.

За словами Пендзина, наразі підстав для побоювань щодо голоду або різкого зростання цін на продукти немає. Навіть поява сарани не стала значною загрозою, оскільки вона вразила переважно окуповані території та окремі райони Запорізької області й реальний обсяг збитків вкрай малий.

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, у серпні в Україні очікується подальше зниження цін на овочі та фрукти. Експертка Інна Сало прогнозує, що найбільше можуть подешевшати цибуля, картопля та буряки. Водночас деякі овочі, як-от колючі огірки, навпаки, дорожчають.

Також за останній тиждень в Україні суттєво змінилися ціни на овочі та фрукти. Ціни на буряк зросли з 8-12 до 10-20 грн/кг, морква подорожчала до 15-20 грн/кг. Водночас капуста подешевшала з 17-25 до 17-22 грн/кг, баклажани – з 40-50 до 30-40 грн/кг.

Крім цього, в Україні зростають передумови для підвищення закупівельних цін на молоко, особливо від сільгосппідприємств, через скорочення поголів’я корів у господарствах населення та несприятливі погодні умови, заявив експерт Іван Свиноус. За прогнозом, у серпні ціни на молоко, кефір і вершкове масло зростуть.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред