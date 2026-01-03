Рус
Світло вимикатимуть не всім: Укренерго розкрило, як діятимуть обмеження 4 січня

Інна Ковенько
3 січня 2026, 18:36
Графіки обмежень потужності та погодинних відключень будуть застосовані для побутових і промислових користувачів.
Відключення світла 4 січня
Відключення світла 4 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко

  • 4 січня в україні діятимуть графіки відключення світла
  • Обмеження торкнуться більшості регіонів

В неділю, 4 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Втім, обмеження застосовуватимуть не всіх регіонах. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причиною обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" закликали споживати електроенергію ощадливо.

Якими будуть відключення світла взимку - прогноз експерта

Як писав Главред, за словами Юрія Корольчука, співзасновника Інституту енергетичних стратегій, українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни.

Експерт наголошує, що навіть у разі припинення ракетних ударів та настання спокійного періоду для ремонтів суттєвого покращення стану генерації та мереж до кінця зимового сезону очікувати не варто.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Загалом ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА.

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Росія суттєво наростила інтенсивність ударів по Одесі та області. Унаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури, сховища та електромережі. Видання The Wall Street Journal з'ясувало причини, через які російська армія цілеспрямовано здійснює повітряний терор проти цього регіону України.

Водночас у Вишгороді після майже чотирьох діб без електроенергії енергетикам вдалося відновити подачу світла в оселі місцевих жителів.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

