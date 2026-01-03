Влупила жорстка 6-бальна магнітна буря: Україна під впливом шторму

Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.

https://glavred.net/synoptic/vlupila-zhestkaya-6-ballnaya-magnitnaya-burya-ukraina-pod-vliyaniem-shtorma-10729055.html Посилання скопійоване

Україну атакувала посилена магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила посилена магнітна буря. Вона може негативно вплинути на самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Потужність магнітної бурі почала зростати 2 січня. Вона вдарила одразу з 5-бальною потужністю. Сьогодні, 3 січня, вона посилилася і зупинилася на рівні шести балів.

відео дня

Очікується, що наступного дня вона стане слабшою - 4-бальною, а потім опуститься до трьох балів.

Україну атакувала посилена магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 12 спалахів класу С. Повідомляється, що 2 січня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 56 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому в цей день їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю", - йдеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред