Енергетичний удар: тривожний прогноз масштабного блекауту в Україні

РФ намагається "вибити" конкретні регіони України, завдаючи цілеспрямованих ударів по підстанціях.

Українців попередили про загрозу нових відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Попенка:

У Херсонській області ситуація з енергопостачанням вкрай важка

Одесу ворог серйозно "кошмарив" три дні

РФ намагається "вибити" конкретні регіони України

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив про те, що в Херсонській області ситуація з енергопостачанням вкрай важка після повторного удару окупантів РФ по Херсонській ТЕЦ.

"У Миколаєві ситуація трохи краща, але там досі не підключені тимчасові мобільні котельні", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що Одесу ворог серйозно "кошмарив" три дні і місто було без світла і без тепла, а на сьогодні "фактично висить на одній лінії".

"Ситуація там дуже складна. Полтавська область - насправді одна з найпроблемніших щодо відключень. І це при тому, що вона не прифронтова. Причина - дефіцит: велике споживання, пошкоджена генерація і складність передачі електроенергії в регіон. Тому в Полтавській області важкі графіки, іноді навіть гірші, ніж у Сумській. Там проблема не стільки в обстрілах, скільки в тому, що просто нічим і нізвідки подати електроенергію", - попередив він.

Попенко додав, що РФ намагається "вибити" конкретні регіони України, завдаючи цілеспрямованих ударів по підстанціях.

"Так було, наприклад, коли одночасно випали Тернопільська, Рівненська та Хмельницька область - там півтори доби без світла. Росія прекрасно знає територіально, де розташовані наші підстанції і в якому стані перебуває енергосистема. За бажання вони можуть вибити і Закарпатську, і Чернівецьку області - як це вже робили 2023 року", - резюмував він.

Прогноз нових відключень: думка експерта

Голова Ліги енергетичного розвитку України, енергетичний експерт Олександр Голіздра заявив, що зниження температури не несе критичних ризиків для стійкості енергосистеми. Він підкреслив, що наразі відсутні будь-які сигнали, які могли б свідчити про ймовірність тривалих або масових відключень електроенергії.

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

