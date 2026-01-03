Рус
Енергетичний удар: тривожний прогноз масштабного блекауту в Україні

Олексій Тесля
3 січня 2026, 22:31
РФ намагається "вибити" конкретні регіони України, завдаючи цілеспрямованих ударів по підстанціях.
Українців попередили про загрозу нових відключень

Головне із заяв Попенка:

  • У Херсонській області ситуація з енергопостачанням вкрай важка
  • Одесу ворог серйозно "кошмарив" три дні
  • РФ намагається "вибити" конкретні регіони України

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив про те, що в Херсонській області ситуація з енергопостачанням вкрай важка після повторного удару окупантів РФ по Херсонській ТЕЦ.

"У Миколаєві ситуація трохи краща, але там досі не підключені тимчасові мобільні котельні", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав про те, що Одесу ворог серйозно "кошмарив" три дні і місто було без світла і без тепла, а на сьогодні "фактично висить на одній лінії".

"Ситуація там дуже складна. Полтавська область - насправді одна з найпроблемніших щодо відключень. І це при тому, що вона не прифронтова. Причина - дефіцит: велике споживання, пошкоджена генерація і складність передачі електроенергії в регіон. Тому в Полтавській області важкі графіки, іноді навіть гірші, ніж у Сумській. Там проблема не стільки в обстрілах, скільки в тому, що просто нічим і нізвідки подати електроенергію", - попередив він.

Попенко додав, що РФ намагається "вибити" конкретні регіони України, завдаючи цілеспрямованих ударів по підстанціях.

"Так було, наприклад, коли одночасно випали Тернопільська, Рівненська та Хмельницька область - там півтори доби без світла. Росія прекрасно знає територіально, де розташовані наші підстанції і в якому стані перебуває енергосистема. За бажання вони можуть вибити і Закарпатську, і Чернівецьку області - як це вже робили 2023 року", - резюмував він.

Прогноз нових відключень: думка експерта

Голова Ліги енергетичного розвитку України, енергетичний експерт Олександр Голіздра заявив, що зниження температури не несе критичних ризиків для стійкості енергосистеми. Він підкреслив, що наразі відсутні будь-які сигнали, які могли б свідчити про ймовірність тривалих або масових відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Як писав раніше Главред, після атаки енергетики України почалися екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Про персону: Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

відключення Олег Попенко
