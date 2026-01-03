Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях

Олена Кюпелі
3 січня 2026, 21:16
85
Голівудського актора в домаганнях щодо американського скрипаля.
Вілла Сміта серйозно звинуватили
Вілла Сміта серйозно звинуватили / Колаж Главред, фото Instagram/willsmith

Коротко:

  • У чому звинувачується Вілл Сміт
  • Подробиці історії

Популярний Голлівудський актор Вілл Сміт зазнав судового переслідування з боку скрипаля, який гастролював із репером, який звинувачує його в сексуальному домаганні, незаконному звільненні та помсті.

У позові, поданому у вівторок і вивченому виданням Variety, музикант Брайан Кінг Джозеф називає Сміта і компанію Treyball Studios Management відповідачами і звинувачує Сміта в "хижацькій поведінці" і "умисному схилянні та підготовці пана Джозефа до подальшої сексуальної експлуатації" під час його туру "Based on a True Story: 2025 Tour" навесні цього року.

відео дня
Вілл Сміт, Джада Пінкетт-Сміт
Вілл Сміт і його дружина Джада Пінкетт-Сміт / ua.depositphotos.com

У позові стверджується, що Сміт найняв Джозефа в листопаді 2024 року для виступу на концерті в Сан-Дієго, а потім запросив його приєднатися до свого туру 2025 року і взяти участь у записі його майбутнього альбому. У міру того, як їхні стосунки ставали все ближчими, Сміт говорив Джозефу: "У нас із тобою такий особливий зв'язок, якого немає ні з ким іншим", - та інші подібні вирази.

Джозеф, який раніше брав участь у шоу "America's Got Talent", долучився до першої частини туру Сміта в березні 2025 року для виступу в Лас-Вегасі, де для гурту та членів команди було заброньовано номери в готелі. У позові стверджується, що його сумка з ключем від номера пропала на кілька годин, перш ніж менеджмент знайшов і повернув її йому, і що члени менеджменту були "єдиними людьми, які мали доступ до його номера".

Вілл Сміт, Джада Пінкетт-Сміт, Джейден Сміт, Віллоу Сміт
Вілл Сміт із дружиною та дітьми / ua.depositphotos.com

Пізніше тієї ночі Джозеф повернувся і виявив, що хтось "незаконно" проник у кімнату і залишив там свої речі, зокрема серветки, пляшку ліків від ВІЛ з ім'ям іншої людини і записку зі словами: "Брайане, я повернуся не пізніше 5:30, тільки ми удвох (намальоване серце), Стоун Ф", що Джозеф витлумачив як попередження про те, що "невідома особа скоро повернеться в його кімнату, щоб вчинити з ним сексуальні дії".

Він повідомив службу безпеки готелю і представників Сміта, а також повідомив про інцидент у поліцію. Він стверджує, що всього за кілька днів член керівництва "зганьбив" його за те, що сталося, і сказав, що його звільняють, припустивши, що Джозеф усе це вигадав.

Представник Сміта не одразу відповів на запит Variety про коментар.

У позові стверджується, що через звільнення Джозеф страждає від посттравматичного стресового розладу і зазнав економічних збитків. Він подає позов за помсту, незаконне звільнення і сексуальне домагання, і вимагає, щоб розмір компенсації був визначений судом присяжних.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що артист Тарас Стадницький, більш відомий як Володька з команди VIP Тернопіль, поділився проблемами зі здоров'ям.

Раніше також стало відомо про те, що путіністці Ларисі Доліній загрожує глобальний канселлінгвовсієї терористичної Росії.

Про персону: Вілл Сміт

Вілл Сміт - американський актор, режисер і музикант. Лауреат премій "Оскар", BAFTA, Гільдії кіноакторів США, "Золотий глобус" і двох "Греммі". Один із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Вілл Сміт новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це номер один": Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

"Це номер один": Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

23:25Україна
"Новий шанс": Зеленський вийшов з заявою про закінчення війни в Україні

"Новий шанс": Зеленський вийшов з заявою про закінчення війни в Україні

20:51Війна
Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

20:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

Коли святять воду на Водохреще у 2026: у церкві назвали точну дату

Коли святять воду на Водохреще у 2026: у церкві назвали точну дату

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Останні новини

23:25

"Це номер один": Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

22:55

В переговорах не буде сенсу: експерт пояснив, як зупинити Путіна і війну

22:32

Лорак проміняла рідну доньку на нового чоловіка: що вона зробила

22:31

Енергетичний удар: тривожний прогноз масштабного блекауту в Україні

22:03

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
21:29

Перемир'я дасть фору Путіну: названо терміни нової війни РФ з Україною

21:16

Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях

20:51

"Новий шанс": Зеленський вийшов з заявою про закінчення війни в Україні

20:36

Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

Реклама
20:25

"Вбиває багато людей": Трамп несподівано накинувся на Путіна через Україну

20:10

Закуска розлетиться на ура: рецепт дуже смачних бубликів з фаршем

19:50

"Вона його так любила": росіяни ударом по Харкову вбили молоду матір і її сина

19:37

Кінець кошмару автомобілістів: один фокус прибере лід на склі за секундиВідео

19:25

Яєчня буде в рази смачнішою, якщо додати один простий інгредієнт: секрет шеф-кухаря

19:19

Обговорюється відставка голови СБУ Малюка: після такого рішення у Кремлі відкоркують шампанське — джерела

19:10

Відкладена інерція: чи стануть протести в Ірані новою війною на Близькому СходіПогляд

18:36

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго розкрило, як діятимуть обмеження 4 січня

18:35

Вступ України до Євросоюзу: у Кабміні розкрили дату і головну умову

18:27

Командири РФ тиснуть: окупанти масово відмовляються йти на штурми та дезертують

17:33

Арешт США диктатора Мадуро: у МЗС України зробили гучну заяву

Реклама
17:26

РФ страждатиме більше: експерт анонсував серйозні удари по території ворога

17:10

Повний блекаут у Києві: яких наслідків очікувати від нових обстрілів

16:57

Зеленський міняє голів ОВА відразу в п'яти областях: відомі подробиці

16:38

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

16:09

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

15:09

Що можна зробити зі старого календаря: сім несподіваних ідей

14:51

Водіїв закликали завжди використовувати ручник в авто – причина точно здивує

14:47

Коли святять воду на Водохреще у 2026: у церкві назвали точну дату

14:42

Зеленський висунув кандидатуру Шмигаля на посаду міністра енергетики

14:38

Артист Ліги Сміху поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям

14:07

Тюльпани і нарциси до 8 Березня без теплиці: простий спосіб вигонки вдома

14:05

Пауза у війні в 2026 році: колишній посол України зробив неочікувану заяву

13:51

В РФ стурбовані "актом військової агресії" США проти Венесуели: реакція Кремля

13:06

Зелень буде свіжою тижнями: кулінар розкрив секрет правильного зберігання

12:44

Грошова допомога у січні: хто з українців може розраховувати на 1 500 гривень

12:38

Президента взято в полон: Трамп розповів деталі операції проти Венесуели

12:19

Один небезпечний день - і можна втратити все: грошовий гороскоп на січень 2026

12:05

Призначення Буданова в ОП: експерт розкрив наслідки для військової розвідки

11:44

Невпізнанного Міккі Рурка зняли на порозі власного будинку

11:34

Історія, яка пройшла крізь віки: про що насправді співається у "Щедрику"Відео

Реклама
11:12

Приречена бути проклятою: у РФ поставили жирний хрест на співачці-путіністці

10:56

Що робити, якщо алое почало гнити: прості кроки для порятунку рослини, що гинеВідео

10:47

Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

10:38

Влупила жорстка 6-бальна магнітна буря: Україна під впливом шторму

09:18

У столиці Венесуели прогриміли вибухи, помічено гелікоптери - деталіВідео

09:16

Хобі зі сміття: що таке джанкбук і чому він такий популярний

09:00

Нові діпстрайки та сигнал для партнерів: Кузан - про призначення Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критичних об'єктах Миколаєва: частина району без світла

08:10

Призначення Буданова керівником Офісу: що варто знатиПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти