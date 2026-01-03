Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях

Голівудського актора в домаганнях щодо американського скрипаля.

Вілла Сміта серйозно звинуватили / Колаж Главред, фото Instagram/willsmith

У чому звинувачується Вілл Сміт

Подробиці історії

Популярний Голлівудський актор Вілл Сміт зазнав судового переслідування з боку скрипаля, який гастролював із репером, який звинувачує його в сексуальному домаганні, незаконному звільненні та помсті.

У позові, поданому у вівторок і вивченому виданням Variety, музикант Брайан Кінг Джозеф називає Сміта і компанію Treyball Studios Management відповідачами і звинувачує Сміта в "хижацькій поведінці" і "умисному схилянні та підготовці пана Джозефа до подальшої сексуальної експлуатації" під час його туру "Based on a True Story: 2025 Tour" навесні цього року.

Вілл Сміт і його дружина Джада Пінкетт-Сміт / ua.depositphotos.com

У позові стверджується, що Сміт найняв Джозефа в листопаді 2024 року для виступу на концерті в Сан-Дієго, а потім запросив його приєднатися до свого туру 2025 року і взяти участь у записі його майбутнього альбому. У міру того, як їхні стосунки ставали все ближчими, Сміт говорив Джозефу: "У нас із тобою такий особливий зв'язок, якого немає ні з ким іншим", - та інші подібні вирази.

Джозеф, який раніше брав участь у шоу "America's Got Talent", долучився до першої частини туру Сміта в березні 2025 року для виступу в Лас-Вегасі, де для гурту та членів команди було заброньовано номери в готелі. У позові стверджується, що його сумка з ключем від номера пропала на кілька годин, перш ніж менеджмент знайшов і повернув її йому, і що члени менеджменту були "єдиними людьми, які мали доступ до його номера".

Вілл Сміт із дружиною та дітьми / ua.depositphotos.com

Пізніше тієї ночі Джозеф повернувся і виявив, що хтось "незаконно" проник у кімнату і залишив там свої речі, зокрема серветки, пляшку ліків від ВІЛ з ім'ям іншої людини і записку зі словами: "Брайане, я повернуся не пізніше 5:30, тільки ми удвох (намальоване серце), Стоун Ф", що Джозеф витлумачив як попередження про те, що "невідома особа скоро повернеться в його кімнату, щоб вчинити з ним сексуальні дії".

Він повідомив службу безпеки готелю і представників Сміта, а також повідомив про інцидент у поліцію. Він стверджує, що всього за кілька днів член керівництва "зганьбив" його за те, що сталося, і сказав, що його звільняють, припустивши, що Джозеф усе це вигадав.

Представник Сміта не одразу відповів на запит Variety про коментар.

У позові стверджується, що через звільнення Джозеф страждає від посттравматичного стресового розладу і зазнав економічних збитків. Він подає позов за помсту, незаконне звільнення і сексуальне домагання, і вимагає, щоб розмір компенсації був визначений судом присяжних.

Про персону: Вілл Сміт Вілл Сміт - американський актор, режисер і музикант. Лауреат премій "Оскар", BAFTA, Гільдії кіноакторів США, "Золотий глобус" і двох "Греммі". Один із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

