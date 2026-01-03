"Новий шанс": Зеленський вийшов з заявою про закінчення війни в Україні

Президент повідомив про результати зустрічі з радниками з питань національної безпеки держав - членів Коаліції охочих.

Зеленський розповів про кроки України на шляху до миру / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Зеленський:

Україна провела зустріч з представниками Коаліції охочих

У найближчі дні заплановано важливі зустрічі для обговорення миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радниками з питань національної безпеки держав – членів Коаліції охочих. Сьогодні, 3 січня, відбулося три панелі між українською переговорною командою та 18 учасниками з різних країн та інституцій.

У Telegram Зеленський повідомив, що головна увага була прикута до гарантій безпеки, відбудови та базової рамки для реального миру. Під час цієї зустрічі чиновники обговорили всі наявні напрацювання документів і детально торкнулись послідовності кроків.

Які зустрічі незабаром проведе Україна

За словами Зеленського, вже 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, а на 6 січня запланована зустріч на рівні лідерів у столиці Франції - Парижі.

"Після цих контактів розраховуємо на результативну спільну зустріч із представниками США. Зараз у нас нова хвиля, новий шанс завершити цю війну. І ми вдячні за те, що на дипломатичному шляху також не самотні. Дякую державам-партнерам, їхнім лідерам за послідовну підтримку нашої країни", - додав президент.

Президент додав, що завершальним етапом має стати підготовка широкої зустрічі лідерів у США. За його словами, мета – пройти всі ці етапи до кінця січня.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Кирило Буданов заявляв, що у лютому 2026 року відкриється реальна можливість досягти угоди щодо припинення війни в Україні. Цей час є найбільш сприятливим як для Києва, так і для Москви.

Раніше стало відомо, що на думку колишнього головнокомандувача ЗС США в Європі Бена Годжеса, війна в Україні триватиме доти, доки російський диктатор Володимир Путін не зрозуміє, що йому не виграти.

Напередодні Главред писав, що кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін демонструє готовність до переговорів про завершення війни, але виключно на власних умовах.

