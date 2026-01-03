Рус
В РФ стурбовані "актом військової агресії" США проти Венесуели: реакція Кремля

Інна Ковенько
3 січня 2026, 13:51оновлено 3 січня, 15:11
МЗС Росії висловили глибоку стурбованість і заявили про недопустимість "воєнного втручання ззовні".
РФ засудила військову операцію США проти Венесуели
РФ засудила військову операцію США проти Венесуели

У Міністерстві закордонних справ країни-агресорки Росії засудили військову операцію США проти Венесуели з повалення режиму Ніколаса Мадуро 3 січня.

У Кремлі висловили глибоку стурбованість тим, що відбувається, і засудили дії Вашингтона. Про це Про це йдеться в офіційній заяві МЗС РФ.

"Вранці США здійснили акт збройної агресії проти Венесуели. Це викликає глибоке занепокоєння і засудження. Виходимо з того, що всі партнери, у яких можуть бути претензії один до одного, повинні шукати шляхи до розв'язання проблем через діалогові розв'язки"

Москва наголосила, що всі міжнародні партнери мають вирішувати суперечки виключно шляхом діалогу, і заявила про готовність підтримати такі переговори. Російська сторона підкреслила, що Латинська Америка ще з 2014 року проголосила себе "зоною миру", а Венесуела повинна самостійно визначати свою долю без зовнішнього військового втручання.

Крім того, МЗС РФ підтримало ініціативу щодо скликання засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації у Венесуелі.

Реакція Ірану та Колумбії на військову операцію США

Також Міністерство закордонних справ Ірану заявило про рішуче засуджудження військової атаки США на Венесуелу і "кричуще порушення національного суверенітету та територіальної цілісності країни", пише The Guardian.

Крім того, президент Колумбії Густаво Петро, заявив, що уряд країни "відкидає агресію проти суверенітету Венесуели та Латинської Америки".

Удар США по Венесуелі - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 листопада президент США Дональд Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Він настійно закликав не користуватися повітряним простором Венесуели, що є потенційним сигналос про підготовку військових дій.

У суботу, 3 січня у столиці Венесуели Каракасі сталися вибухи, південна частина міста залишилася без електрики. Над містом також помічені гелікоптери Chinook. Про це повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що на півдні міста розташована велика військова база.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро і його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами. Відомо, що США не зазнали втрат серед особового складу під час військової операції на території Венесуели.

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

