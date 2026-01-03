В РФ стурбовані "актом військової агресії" США проти Венесуели: реакція Кремля

МЗС Росії висловили глибоку стурбованість і заявили про недопустимість "воєнного втручання ззовні".

РФ засудила військову операцію США проти Венесуели / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, соцмережі

Коротко:

МЗС РФ засулило агресію США проти Венесуелли

У Кремлі закликали врегулювати питання шляхом діалогу і готові підтримати переговори

Американську операцію засудили також Іран і Колумбія

У Міністерстві закордонних справ країни-агресорки Росії засудили військову операцію США проти Венесуели з повалення режиму Ніколаса Мадуро 3 січня.

У Кремлі висловили глибоку стурбованість тим, що відбувається, і засудили дії Вашингтона. Про це Про це йдеться в офіційній заяві МЗС РФ.

відео дня

"Вранці США здійснили акт збройної агресії проти Венесуели. Це викликає глибоке занепокоєння і засудження. Виходимо з того, що всі партнери, у яких можуть бути претензії один до одного, повинні шукати шляхи до розв'язання проблем через діалогові розв'язки"

Москва наголосила, що всі міжнародні партнери мають вирішувати суперечки виключно шляхом діалогу, і заявила про готовність підтримати такі переговори. Російська сторона підкреслила, що Латинська Америка ще з 2014 року проголосила себе "зоною миру", а Венесуела повинна самостійно визначати свою долю без зовнішнього військового втручання.

Крім того, МЗС РФ підтримало ініціативу щодо скликання засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації у Венесуелі.

Реакція Ірану та Колумбії на військову операцію США

Також Міністерство закордонних справ Ірану заявило про рішуче засуджудження військової атаки США на Венесуелу і "кричуще порушення національного суверенітету та територіальної цілісності країни", пише The Guardian.

Крім того, президент Колумбії Густаво Петро, заявив, що уряд країни "відкидає агресію проти суверенітету Венесуели та Латинської Америки".

Удар США по Венесуелі - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 листопада президент США Дональд Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Він настійно закликав не користуватися повітряним простором Венесуели, що є потенційним сигналос про підготовку військових дій.

У суботу, 3 січня у столиці Венесуели Каракасі сталися вибухи, південна частина міста залишилася без електрики. Над містом також помічені гелікоптери Chinook. Про це повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що на півдні міста розташована велика військова база.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро і його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами. Відомо, що США не зазнали втрат серед особового складу під час військової операції на території Венесуели.

Читайте також:

