ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

Окупаційна армія немає можливостей для виконання наказу Путіна.

https://glavred.net/front/vsu-zablokirovali-okkupantov-v-bolshom-gorode-voennyy-rasskazal-o-porazhenii-vraga-10729124.html Посилання скопійоване

Російське угруповання в Куп'янську все ще присутнє, але є нюанс / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Що сказав Трегубов:

Окупантів в Куп'янську мало і ситуація в них складна

Росіяни вже не можуть забезпечувати угруповання в місті

Перебування ворога у Куп'янську наближається до завершення

Окупаційна армія країни-агресорки Росії опинилася у скрутному становищі у місті Куп'янськ на Харківщині. Про це 24 каналу розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, заяви росіян про нібито оточення українського угруповання і взяття окупантами Куп'янська дуже далекі від правди. Адже ворожі підрозділи, які перебувають у місті, не мають доступу фактично ні до чого.

відео дня

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Сили оборони заблокували росіян у Куп'янську

Трегубов зазначив, що єдине "досягнення" окупантів в Куп'янську - це безпосереднє перебування росіян у місті. Але нюанс в тому, що жодного зиску вони не мають.

Шляхи постачання, вивезення поранених, проведення логістичних операцій для росіян перекриті. Окупантам іноді передають щось дронами, але вони не завжди мають змогу це підібрати.

"Там залишається група менша, ніж 100 осіб. Її перебування там добігає завершення. Спроби росіян інфільтрувати додаткові сили в місто чи спроби росіян розблокувати місто взагалі якогось успіху їм не принесли", - наголосив Трегубов.

Міноборони РФ приховує важливу правду про Куп'янськ

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, вкінці грудня 2025 року Сили оборони України зачистили більшу частину Куп'янська, в той час як Міноборони Росії усіма силами намагається приховати невдачі армії РФ у місті.

Про брехню російського міністерства свідчить опубліковані ним відео з заявами командирів про те, що підрозділи 6-ї армії нібито контролюють Куп'янськ, а російські війська буцімто діють у центральній та північно-східній частині міста.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія намагається накопичити сили для штурму населеного пункту Гришине, що у Покровському районі Донецької області. Але українські військові вже знищили багато техніки і живої сили противника.

Раніше стало відомо, шо російські окупанти зайшли в місто Гуляйполе Запорізької області, проте українські захисники продовжують утримувати позиції в місті.

Нещодавно аналітики повідомили, що окупаційна армія РФ просунулася неподалік села Різниківка Бахмутського району Донецької області - в напрямку Словʼянська.

Більше новин:

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред