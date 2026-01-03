Арешт США диктатора Мадуро: у МЗС України зробили гучну заяву

Режим Ніколаса Мадуро порушив багато головних людських принципів, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

https://glavred.net/ukraine/arest-ssha-diktatora-maduro-v-mid-ukrainy-sdelali-gromkoe-zayavlenie-10729136.html Посилання скопійоване

Андрій Сибіга прокоментував арешт Ніколаса Мадуро / Колаж Главред, фото Facebook/andrij.sybiha, Facebook/NicolasMaduro, war.gov

Головне із заяв Сибіги:

Режим Мадуро порушив основоположні принципи

Україна не визнавала легітимність Мадуро

Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, пригноблення і порушень прав людини.

Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх аспектах, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

відео дня

"Демократичні країни та правозахисні організації в усьому світі давно відзначали масові злочини його режиму, насильство, тортури, утиски, порушення всіх базових свобод, вкрадені вибори і руйнування демократії та верховенства права. Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів і насильства проти протестувальників", - написав він.

Він заявив, що народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання і людську гідність. "Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу і свободу", - наголосив Сибіга.

Київ виступає "за подальший розвиток подій відповідно до принципів міжнародного права та пріоритетів демократії, прав людини та інтересів венесуельців", ідеться в дописі глави МЗС України.

Зміна влади у Венесуелі: думка журналіста

Журналіст Іван Яковина коментує кроки США, спрямовані на зміну влади у Венесуелі, наголошуючи при цьому, що можливе падіння світових цін на нафту на 10-15 доларів за барель через ці процеси може завдати серйозної шкоди стійкості економічної моделі Росії.

Ситуація у Венесуелі: новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами.

Раніше Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Він настійно закликав не користуватися повітряним простором Венесуели, що є потенційним сигналос про підготовку військових дій.

Як писав Главред, раніше Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред