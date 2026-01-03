Арешт США диктатора Мадуро: у МЗС України зробили гучну заяву

Головне із заяв Сибіги:
- Режим Мадуро порушив основоположні принципи
- Україна не визнавала легітимність Мадуро
Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, пригноблення і порушень прав людини.
Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх аспектах, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.
"Демократичні країни та правозахисні організації в усьому світі давно відзначали масові злочини його режиму, насильство, тортури, утиски, порушення всіх базових свобод, вкрадені вибори і руйнування демократії та верховенства права. Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів і насильства проти протестувальників", - написав він.
Він заявив, що народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання і людську гідність. "Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу і свободу", - наголосив Сибіга.
Київ виступає "за подальший розвиток подій відповідно до принципів міжнародного права та пріоритетів демократії, прав людини та інтересів венесуельців", ідеться в дописі глави МЗС України.
Зміна влади у Венесуелі: думка журналіста
Журналіст Іван Яковина коментує кроки США, спрямовані на зміну влади у Венесуелі, наголошуючи при цьому, що можливе падіння світових цін на нафту на 10-15 доларів за барель через ці процеси може завдати серйозної шкоди стійкості економічної моделі Росії.
Ситуація у Венесуелі: новини за темою
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами.
Раніше Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Він настійно закликав не користуватися повітряним простором Венесуели, що є потенційним сигналос про підготовку військових дій.
Як писав Главред, раніше Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.
Інші новини:
- План "Ноїв ковчег": політолог розповів, як будуть евакуювати Путіна і "кремлівських" до Венесуели
- Операція з повалення Мадуро остаточно провалилася
- Як США провалили операцію з повалення Мадуро
Про персону: Андрій Сибіга
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.
З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.
У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться у матеріалі Главреда.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред