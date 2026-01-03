Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Арешт США диктатора Мадуро: у МЗС України зробили гучну заяву

Олексій Тесля
3 січня 2026, 17:33
530
Режим Ніколаса Мадуро порушив багато головних людських принципів, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.
Сибіга, Мадуро
Андрій Сибіга прокоментував арешт Ніколаса Мадуро / Колаж Главред, фото Facebook/andrij.sybiha, Facebook/NicolasMaduro, war.gov

Головне із заяв Сибіги:

  • Режим Мадуро порушив основоположні принципи
  • Україна не визнавала легітимність Мадуро

Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, пригноблення і порушень прав людини.

Режим Мадуро порушив усі ці принципи в усіх аспектах, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

відео дня

"Демократичні країни та правозахисні організації в усьому світі давно відзначали масові злочини його режиму, насильство, тортури, утиски, порушення всіх базових свобод, вкрадені вибори і руйнування демократії та верховенства права. Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів і насильства проти протестувальників", - написав він.

Він заявив, що народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання і людську гідність. "Ми продовжуватимемо підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу і свободу", - наголосив Сибіга.

Київ виступає "за подальший розвиток подій відповідно до принципів міжнародного права та пріоритетів демократії, прав людини та інтересів венесуельців", ідеться в дописі глави МЗС України.

Зміна влади у Венесуелі: думка журналіста

Журналіст Іван Яковина коментує кроки США, спрямовані на зміну влади у Венесуелі, наголошуючи при цьому, що можливе падіння світових цін на нафту на 10-15 доларів за барель через ці процеси може завдати серйозної шкоди стійкості економічної моделі Росії.

Ситуація у Венесуелі: новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели. Він заявив, що під час цієї операції з країни вивезли президента Ніколаса Мадуро та його дружину. Він додав, що операція була проведена спільно з правоохоронними органами.

Раніше Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Він настійно закликав не користуватися повітряним простором Венесуели, що є потенційним сигналос про підготовку військових дій.

Як писав Главред, раніше Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Венесуела Ніколас Мадуро Андрій Сибіга
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відкладена інерція: чи стануть протести в Ірані новою війною на Близькому Сході

Відкладена інерція: чи стануть протести в Ірані новою війною на Близькому Сході

19:10Погляди
Світло вимикатимуть не всім: Укренерго розкрило, як діятимуть обмеження 4 січня

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго розкрило, як діятимуть обмеження 4 січня

18:36Енергетика
Вступ України до Євросоюзу: у Кабміні розкрили дату і головну умову

Вступ України до Євросоюзу: у Кабміні розкрили дату і головну умову

18:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Всього одна ложка і буряк готовий за кілька хвилин: який продукт з цим допоможе

Всього одна ложка і буряк готовий за кілька хвилин: який продукт з цим допоможе

Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

Путін вправно маніпулює: у Politico оцінили шанси завершення війни у 2026 році

Путін вправно маніпулює: у Politico оцінили шанси завершення війни у 2026 році

Останні новини

19:19

Обговорюється відставка голови СБУ Малюка: після такого рішення у Кремлі відкоркують шампанське — джерела

19:10

Відкладена інерція: чи стануть протести в Ірані новою війною на Близькому СходіПогляд

18:36

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго розкрило, як діятимуть обмеження 4 січня

18:35

Вступ України до Євросоюзу: у Кабміні розкрили дату і головну умову

18:27

Командири РФ тиснуть: окупанти масово відмовляються йти на штурми та дезертують

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
17:33

Арешт США диктатора Мадуро: у МЗС України зробили гучну заяву

17:26

РФ страждатиме більше: експерт анонсував серйозні удари по території ворога

17:10

Повний блекаут у Києві: яких наслідків очікувати від нових обстрілів

16:57

Зеленський міняє голів ОВА відразу в п'яти областях: відомі подробиці

Реклама
16:38

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

16:09

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

15:09

Що можна зробити зі старого календаря: сім несподіваних ідей

14:51

Водіїв закликали завжди використовувати ручник в авто – причина точно здивує

14:47

Коли святять воду на Водохреще у 2026: у церкві назвали точну дату

14:42

Зеленський висунув кандидатуру Шмигаля на посаду міністра енергетики

14:38

Артист Ліги Сміху поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям

14:07

Тюльпани і нарциси до 8 Березня без теплиці: простий спосіб вигонки вдома

14:05

Пауза у війні в 2026 році: колишній посол України зробив неочікувану заяву

13:51

В РФ стурбовані "актом військової агресії" США проти Венесуели: реакція Кремля

13:06

Зелень буде свіжою тижнями: кулінар розкрив секрет правильного зберігання

Реклама
12:44

Грошова допомога у січні: хто з українців може розраховувати на 1 500 гривень

12:38

Президента взято в полон: Трамп розповів деталі операції проти Венесуели

12:19

Один небезпечний день - і можна втратити все: грошовий гороскоп на січень 2026

12:05

Призначення Буданова в ОП: експерт розкрив наслідки для військової розвідки

11:44

Невпізнанного Міккі Рурка зняли на порозі власного будинку

11:34

Історія, яка пройшла крізь віки: про що насправді співається у "Щедрику"Відео

11:12

Приречена бути проклятою: у РФ поставили жирний хрест на співачці-путіністці

10:56

Що робити, якщо алое почало гнити: прості кроки для порятунку рослини, що гинеВідео

10:47

Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

10:38

Влупила жорстка 6-бальна магнітна буря: Україна під впливом шторму

09:18

У столиці Венесуели прогриміли вибухи, помічено гелікоптери - деталіВідео

09:16

Хобі зі сміття: що таке джанкбук і чому він такий популярний

09:00

Нові діпстрайки та сигнал для партнерів: Кузан - про призначення Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критичних об'єктах Миколаєва: частина району без світла

08:10

Призначення Буданова керівником Офісу: що варто знатиПогляд

07:59

Путін вправно маніпулює: у Politico оцінили шанси завершення війни у 2026 році

06:10

Чи можливий переворот у Росії у 2026 році?Погляд

06:02

"В Україні буде тепло": синоптик попередила про зміну погоди і назвала дати

05:30

"На заміжжя": Наталка Денисенко несподівано зробила заяву про весілля

Реклама
05:00

Новий курс валют з понеділка: українцям сказали, чи чекати різких змін

04:42

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

04:15

Секрети "жіночого щастя": як пересадити спатифілум, щоб він знову зацвівВідео

03:41

Забудете про високий тиск: які соки вкрай корисні для здоровʼя серця

02:44

Коли краще пити ранкову каву: кардіохірург назвав ідеальний час для здоров’я серця

01:42

Три знаки китайського зодіаку приманять удачу в січні

01:02

З чим не можна зберігати картоплю: вчені назвали найгіршого сусідаВідео

00:11

У Німеччині закликають повертати біженців в Україну: хто в списку

02 січня, п'ятниця
23:47

Tesla втратила "корону": на ринку електромобілів з’явився несподіваний фаворит

23:22

"Повертаємося до 2023 року": експерт пояснив, коли графіки стануть кращими

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти