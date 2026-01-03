Перемир'я дасть фору Путіну: названо терміни нової війни РФ з Україною

Заморозка на лінії зіткнення не буде тривалою, вважає Олег Шамшур.

Олег Шамшур спрогнозував результат переговорів про мир / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

Головне із заяв Шамшура:

"Мирний план" США щодо України не дасть справедливого миру

Ймовірний мир не буде тривалим

Колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур заявив про те, що так званий "мирний план" Вашингтона щодо України не принесе справедливого миру.

"Оскільки філософія цього підходу така, що фактично винагороджується агресор і водночас дуже серйозні поступки від країни-жертви агресії", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Дипломат вважає, що навіть у найкращому варіанті - якщо ЗСУ не відійдуть із Донбасу і буде заморозка по лінії зіткнення - цей мир не буде тривалим.

"Оскільки дасть можливість росіянам зосередити і зберегти всі свої захоплення. За деякий час це дасть змогу РФ здійснити нову агресію, яка, вочевидь, уже не обмежиться Україною і поширюватиметься на інші держави. Крім того, Росія для продовження своєї агресії матиме вже зовсім іншу стратегічну глибину, ніж вона мала навіть до початку повномасштабного вторгнення в Україну", - попередив він.

За словами співрозмовника, ситуація складається таким чином, що всі рішення фактично "перебувають у кишені Путіна".

"Якісь адекватні переговори з ним можна уявити тільки тоді, коли ми його зупинимо і коли він буде позбавлений хоча б частини військово-стратегічної ініціативи", - зазначив він.

Шамшур додав, що якщо цього не станеться, Кремль і надалі продовжуватиме агресію і диктуватиме свої умови як за змістом, так і за часом переговорів.

"Тому мені важко зрозуміти, на яких підставах наші переговорники говорять про конструктивну роботу і наближення якихось домовленостей. Ті домовленості, які зараз існують, є вкрай важкими для України - навіть якщо нам вдасться відбити найгірші сценарії. І про це, на мій погляд, абсолютно чесно треба сказати суспільству", - резюмував він.

Шляхи завершення війни: думка експерта

Публіцист Віталій Портников стверджує, що переговорний процес про припинення війни фактично застопорився, і ключовою причиною цього він називає суперечку навколо територій. Він нагадує, що навіть Дональд Трамп говорив про намір Володимира Путіна встановити контроль не над окремими областями, а над усією Україною. Крім того, Портников зазначає, що у Києва немає підстав йти на відмову від Донбасу, який залишається під українським контролем.

Про персону: Олег Шамшур Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

