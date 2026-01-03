Рус
Пауза у війні в 2026 році: колишній посол України зробив неочікувану заяву

Марія Николишин
3 січня 2026, 14:05
Припинення вогню лише означатиме зупинку чергового етапу російської агресії.
Ймовірність припинення вогню у 2026 році

Головне із заяви колишнього посла України:

  • Чекати на замороження війни у 2026 році не варто
  • Припинення вогню не означатиме завершення війни
  • Українцям потрібно готуватися до продовження війни

Навіть мінімального заморожування війни в Україні у 2026 році очікувати не варто. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній посол України в США (2006-2010) і Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

"На даний момент така можливість не проглядається. Навіть сама ідея так званої мирної угоди виглядає абсурдною", - наголосив він.

За його словами, неможливо підписувати документ з країною-агресором, яка фактично залишає за собою захоплені території.

"Якщо це відбудеться і буде оголошено про припинення вогню, воно за будь-яких умов означатиме не завершення війни, а лише зупинку чергового етапу російської агресії. У будь-якому випадку це буде пауза, і наше виживання як незалежної, дійсно суверенної держави - буде залежати від того, як ми цю паузу використаємо", - зауважив колишній посол.

Він також додав, що українцям потрібно готуватися до продовження війни і до боротьби на значно довший період часу.

Чи знизиться інтенсивність бойових дій

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що найближчим часом бойові дії в Україні не зупиняться.

На його думку, може зменшитися інтенсивність бойових дій, але це не скасовує і не змінює основну задачу Росії – захоплення українських територій.

Він також підкреслив, що змусити Росію припинити війну може виключно її повне виснаження і втрата ініціативи на полі бою.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Politico заявили, що незалежно від кровопролиття на передовій чи черг росіян за бензином через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, Путін залишається вірним своїм максималістським вимогам. Видання додало, що шанси на завершення війни зусиллями президента США Дональда Трампа становлять 4:1.

Колишній головнокомандувач ЗС США в Європі Бен Годжес сказав, що пошук миру Трампа виключно у дипломатії "приречений на провал", бо американський президент не цікавився фактами і діє виключно у площині особистих симпатій та антипатій.

Водночас, президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що світ має бути готовим до того, що завершення війни в Україні може супроводжуватися болючими компромісами. Мирна угода між Україною та Росією, ймовірно, не буде повністю справедливою.

Про персону: Олег Шамшур

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
21:57

Справжня сутичка: колишні учасниці "Холостяка" влаштували скандал на пост-шоу

21:26

Всього одна ложка і буряк готовий за кілька хвилин: який продукт з цим допоможе

21:25

До весни точно можна забути: як запобігти появі цвілі взимку

