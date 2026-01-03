Рус
Командири РФ тиснуть: окупанти масово відмовляються йти на штурми та дезертують

Анна Косик
3 січня 2026, 18:27
Російське командування придумало жорстокі методи боротьби з дезертирством.
Окупанти не хочуть штурмувати українських оборонців на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Що повідомили в Атеш:

  • Росіян карають за відмову йти на штурм
  • На Херсонщині командування РФ відбирає в окупантів виплати
  • Російських військових кидають у "ями", щоб "змотивувати" йти на штурм

Командири окупаційної армії країни-агресорки Росії на Херсонському напрямку забирають виплати та кидають солдатів у "ями" за відмову йти на смертельний штурм.

Про це повідомили агенти Атеш зі складу 205 ОМСБр. Вони фіксують системну схему тиску з боку командирів, які позбавляють окупанів статусу учасників бойових дій.

Росіяни мріють вижити

Ситуація в російській бригаді критична. Солдатів позбавляють не лише УБД, але й премій, якщо ті відмовляються виходити на згубні штурми. Ще один метод "мотивації" командирів - так звані "ями".

"Бійців, які не згодні йти в атаки, примусово відправляють у "ями" - імпровізовані карцери просто неба. Там їх тримають без зв'язку, без права на сон та без доступу до медичної допомоги. Перед кожним черговим кидком солдатам заявляють: "Не хочеш - пиши рапорт і забудь про гроші". У тих, хто не підкоряється, вилучають банківські картки, блокують виплати через фінчастину та переводять у статус "без завдань, що виконуються". Після цього більшість погоджується йти в атаку", - йдеться у повідомленні.

Що цікаво, на одній із точок перебування підрозділу карцери збільшили вдвічі, що свідчить про зростання кількості небажаючих йти на смертельні штурми. Але правда в тому, що навіть після доби в "ямі" росіян все рівно відправляють в атаку.

"Усередині підрозділів не вірять ні обіцянкам, ні наказам. Люди мріють лише про одне — вижити і вибратися звідти за всяку ціну", - додали в Атеш.

Що відомо про партизанський рух
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Окупанти не хочуть воювати і в Запорізькій області

Главред писав, що за словами начальника відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитра Пелиха, українські військові на Запорізькому напрямку дедалі частіше помічають, що військовослужбовці Росії не хочуть воювати і висловлюють бажання здатися у полон.

Однак і там їм не завжди дають шанс на життя, адже самі ж росіяни часто знищують таких своїх штурмовиків, щоб не допустити полону.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Донеччині ворог має просування в районі села Предтечиного Краматорського району, яке розташованне південніше Часового Яру.

Раніше повідомлялося, що шляхи постачання, вивезення поранених, проведення логістичних операцій для росіян у Куп'янську перекриті. Окупантам іноді передають щось дронами, але вони не завжди мають змогу це підібрати.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти зайшли в Гуляйполе Запорізької області, проте українські захисники продовжують утримувати позиції в місті.

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

