Повний блекаут у Києві: яких наслідків очікувати від нових обстрілів

Експерт стверджує, що внаслідок обстрілів можуть бути проблеми в окремих частинах столиці.

Чи може бути повний блекаут у Києві / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ не зможе влаштувати повний блекаут у Києві

Через обстріли можуть бути локальні відключення світла

Російські окупанти намагаються зруйнувати всю енергетичну інфраструктуру в Україні. Повний блекаут вони хочуть влаштувати і в Києві. Про те, чи зможе РФ повністю "погасити" столицю в інтерв'ю Главреду розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він стверджує, що зробити це буде дуже важко. Дійсно, можуть бути блекаути в окремих районах Києва.

"Може йтися про локальні відключення або так звані місцеві блекаути - в окремих частинах міста. Але для цього потрібні цілеспрямовані удари по конкретних об'єктах - підстанціях або вузлах розподілу", - каже Попенко.

Однак це не означає, що в Києві неможливі серйозні проблеми. У жовтні вже була ситуація, коли частина лівого берега залишилася без води та електроенергії.

"За наявності мети і бажання подібне можуть повторити, особливо на лівому березі. Водночас це, найімовірніше, не буде відключення на п'ять днів поспіль. Можуть бути вибивання окремих районів із подальшим перепідключенням по інших лініях. На стовідсоткове і тривале відключення всього Києва, як у випадку з Вишгородом, я б усе ж таки не розраховував", - сказав Попенко.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Вимкнення світла - останні новини

Як писав Главред, у новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Загалом ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА.

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Росія суттєво наростила інтенсивність ударів по Одесі та області. Унаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури, сховища та електромережі. Видання The Wall Street Journal з'ясувало причини, через які російська армія цілеспрямовано здійснює повітряний терор проти цього регіону України.

Водночас у Вишгороді після майже чотирьох діб без електроенергії енергетикам вдалося відновити подачу світла в оселі місцевих жителів.

Про персону: Олег Попенко Експерт із питань ЖКГ. Засновник і голова Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

