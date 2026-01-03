Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Повний блекаут у Києві: яких наслідків очікувати від нових обстрілів

Ангеліна Підвисоцька
3 січня 2026, 17:10
3544
Експерт стверджує, що внаслідок обстрілів можуть бути проблеми в окремих частинах столиці.
Світло, блекаут
Чи може бути повний блекаут у Києві / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ не зможе влаштувати повний блекаут у Києві
  • Через обстріли можуть бути локальні відключення світла

Російські окупанти намагаються зруйнувати всю енергетичну інфраструктуру в Україні. Повний блекаут вони хочуть влаштувати і в Києві. Про те, чи зможе РФ повністю "погасити" столицю в інтерв'ю Главреду розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Він стверджує, що зробити це буде дуже важко. Дійсно, можуть бути блекаути в окремих районах Києва.

відео дня

"Може йтися про локальні відключення або так звані місцеві блекаути - в окремих частинах міста. Але для цього потрібні цілеспрямовані удари по конкретних об'єктах - підстанціях або вузлах розподілу", - каже Попенко.

Однак це не означає, що в Києві неможливі серйозні проблеми. У жовтні вже була ситуація, коли частина лівого берега залишилася без води та електроенергії.

"За наявності мети і бажання подібне можуть повторити, особливо на лівому березі. Водночас це, найімовірніше, не буде відключення на п'ять днів поспіль. Можуть бути вибивання окремих районів із подальшим перепідключенням по інших лініях. На стовідсоткове і тривале відключення всього Києва, як у випадку з Вишгородом, я б усе ж таки не розраховував", - сказав Попенко.

енергетика, генерація, електрика, електроенергія, аес, гідроелектростанції, теплові електростанції, атомна, відключення інфографіка
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Вимкнення світла - останні новини

Як писав Главред, у новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Загалом ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА.

Нагадаємо, що в грудні 2025 року Росія суттєво наростила інтенсивність ударів по Одесі та області. Унаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури, сховища та електромережі. Видання The Wall Street Journal з'ясувало причини, через які російська армія цілеспрямовано здійснює повітряний терор проти цього регіону України.

Водночас у Вишгороді після майже чотирьох діб без електроенергії енергетикам вдалося відновити подачу світла в оселі місцевих жителів.

Читайте також:

Про персону: Олег Попенко

Експерт із питань ЖКГ. Засновник і голова Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва свет відключення світла Олег Попенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відкладена інерція: чи стануть протести в Ірані новою війною на Близькому Сході

Відкладена інерція: чи стануть протести в Ірані новою війною на Близькому Сході

19:10Погляди
Світло вимикатимуть не всім: Укренерго розкрило, як діятимуть обмеження 4 січня

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго розкрило, як діятимуть обмеження 4 січня

18:36Енергетика
Вступ України до Євросоюзу: у Кабміні розкрили дату і головну умову

Вступ України до Євросоюзу: у Кабміні розкрили дату і головну умову

18:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Всього одна ложка і буряк готовий за кілька хвилин: який продукт з цим допоможе

Всього одна ложка і буряк готовий за кілька хвилин: який продукт з цим допоможе

Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

Путін вправно маніпулює: у Politico оцінили шанси завершення війни у 2026 році

Путін вправно маніпулює: у Politico оцінили шанси завершення війни у 2026 році

Останні новини

19:19

Обговорюється відставка голови СБУ Малюка: після такого рішення у Кремлі відкоркують шампанське — джерела

19:10

Відкладена інерція: чи стануть протести в Ірані новою війною на Близькому СходіПогляд

18:36

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго розкрило, як діятимуть обмеження 4 січня

18:35

Вступ України до Євросоюзу: у Кабміні розкрили дату і головну умову

18:27

Командири РФ тиснуть: окупанти масово відмовляються йти на штурми та дезертують

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
17:33

Арешт США диктатора Мадуро: у МЗС України зробили гучну заяву

17:26

РФ страждатиме більше: експерт анонсував серйозні удари по території ворога

17:10

Повний блекаут у Києві: яких наслідків очікувати від нових обстрілів

16:57

Зеленський міняє голів ОВА відразу в п'яти областях: відомі подробиці

Реклама
16:38

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

16:09

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

15:09

Що можна зробити зі старого календаря: сім несподіваних ідей

14:51

Водіїв закликали завжди використовувати ручник в авто – причина точно здивує

14:47

Коли святять воду на Водохреще у 2026: у церкві назвали точну дату

14:42

Зеленський висунув кандидатуру Шмигаля на посаду міністра енергетики

14:38

Артист Ліги Сміху поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям

14:07

Тюльпани і нарциси до 8 Березня без теплиці: простий спосіб вигонки вдома

14:05

Пауза у війні в 2026 році: колишній посол України зробив неочікувану заяву

13:51

В РФ стурбовані "актом військової агресії" США проти Венесуели: реакція Кремля

13:06

Зелень буде свіжою тижнями: кулінар розкрив секрет правильного зберігання

Реклама
12:44

Грошова допомога у січні: хто з українців може розраховувати на 1 500 гривень

12:38

Президента взято в полон: Трамп розповів деталі операції проти Венесуели

12:19

Один небезпечний день - і можна втратити все: грошовий гороскоп на січень 2026

12:05

Призначення Буданова в ОП: експерт розкрив наслідки для військової розвідки

11:44

Невпізнанного Міккі Рурка зняли на порозі власного будинку

11:34

Історія, яка пройшла крізь віки: про що насправді співається у "Щедрику"Відео

11:12

Приречена бути проклятою: у РФ поставили жирний хрест на співачці-путіністці

10:56

Що робити, якщо алое почало гнити: прості кроки для порятунку рослини, що гинеВідео

10:47

Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

10:38

Влупила жорстка 6-бальна магнітна буря: Україна під впливом шторму

09:18

У столиці Венесуели прогриміли вибухи, помічено гелікоптери - деталіВідео

09:16

Хобі зі сміття: що таке джанкбук і чому він такий популярний

09:00

Нові діпстрайки та сигнал для партнерів: Кузан - про призначення Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критичних об'єктах Миколаєва: частина району без світла

08:10

Призначення Буданова керівником Офісу: що варто знатиПогляд

07:59

Путін вправно маніпулює: у Politico оцінили шанси завершення війни у 2026 році

06:10

Чи можливий переворот у Росії у 2026 році?Погляд

06:02

"В Україні буде тепло": синоптик попередила про зміну погоди і назвала дати

05:30

"На заміжжя": Наталка Денисенко несподівано зробила заяву про весілля

Реклама
05:00

Новий курс валют з понеділка: українцям сказали, чи чекати різких змін

04:42

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

04:15

Секрети "жіночого щастя": як пересадити спатифілум, щоб він знову зацвівВідео

03:41

Забудете про високий тиск: які соки вкрай корисні для здоровʼя серця

02:44

Коли краще пити ранкову каву: кардіохірург назвав ідеальний час для здоров’я серця

01:42

Три знаки китайського зодіаку приманять удачу в січні

01:02

З чим не можна зберігати картоплю: вчені назвали найгіршого сусідаВідео

00:11

У Німеччині закликають повертати біженців в Україну: хто в списку

02 січня, п'ятниця
23:47

Tesla втратила "корону": на ринку електромобілів з’явився несподіваний фаворит

23:22

"Повертаємося до 2023 року": експерт пояснив, коли графіки стануть кращими

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти