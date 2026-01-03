Рус
Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Олексій Тесля
3 січня 2026, 16:09
Між Україною та США узгоджено військовий документ, який містить чотири розділи та чотири додатки.
США та Україна готують військову угоду / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Головне:

  • Проведено двосторонню роботу зі США на рівні генеральних штабів
  • Новий військовий документ містить чотири розділи та чотири додатки

Україна і США на рівні генеральних штабів погодили "військовий документ" із чотирьох розділів, повідомив начальник Генерального штабу України Андрій Гнатов.

Як розповів він за підсумками зустрічі з радниками з питань національної безпеки європейських країн у Києві, було проведено двосторонню роботу зі Сполученими Штатами Америки на рівні генеральних штабів.

"Був узгоджений військовий документ. Він містить чотири розділи, чотири додатки... Усі ці розділи про те, у який спосіб підтримуватимуться Україна, ЗСУ, забезпечення ЗСУ, їхнє відновлення, їхня модернізація, у який спосіб буде проведений моніторинг дотримання угод, у який спосіб проводитимуться, які будуть реакції, якщо виявлятимуться порушення договору з обох сторін", - зазначив начальник Генштабу.

Гнатов підкреслив, що це саме двосторонній договір.

За його словами, зараз така сама робота триває і з іншими країнами-партнерами. Так, один із розділів стосується діяльності "коаліції охочих".

Журналіст про мирний план США: головне

Олександр Невзоров охарактеризував "мирну ініціативу" Віткоффа-Дмітрієва як типовий продукт кремлівської дипломатії - зухвалий, сумнівний за змістом, який не має практичної цінності. За його словами, Євросоюз досить швидко зрозумів, що стоїть за цією пропозицією, і відмовився її приймати. Зараз офіційні формулювання звучать стримано, але Невзоров вважає, що найближчим часом тон заяв стане значно жорсткішим.

Раніше президент США Дональд Трамп вважає, що існують усі підстави для досягнення "хорошої для всіх" мирної угоди. Зокрема, Трамп висловив переконання, що Володимир Путін "серйозно налаштований на мир".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світ має бути готовий до того, що завершення війни в Україні може супроводжуватися болісними компромісами. Мирна угода між Україною і Росією, ймовірно, не буде повністю справедливою. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у новорічному зверненні до народу.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році буде прагнути до миру на землі. Про це він повідомив 31 грудня під час святкування Нового року у своєму маєтку Мар-а-Лаго разом із першою леді Меланією.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

