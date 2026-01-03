В переговорах не буде сенсу: експерт пояснив, як зупинити Путіна і війну

Паралельно з продовженням мирних переговорів в Україні мають відбутися важливі зміни.

https://glavred.net/war/v-peregovorah-ne-budet-smysla-ekspert-obyasnil-kak-ostanovit-putina-i-voynu-10729190.html Посилання скопійоване

Україні важливо зараз відстояти свою позицію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема мехвнізована бригада, скріншот з відео

Що розповів Шамшур:

Продовження переговорів матиме результат лише за однієї умови

На Путіна треба посилити тиск

В Україні мають відбутися зміни, щоб війна закінчилась

Наприкінці 2025 року переговорний процес щодо закінчення війни в Україні набрав обертів. Але досі залишається незрозумілим, чи призведе він до бажаного результату.

З'ясувалося, що мирні переговори цьогоріч матимуть сенс лише за однієї умови. Розповів про це в інтерв'ю Главреду колишній посол України у США (2006-2010) та Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

відео дня

Він вважає, що переговорний процес варто продовжувати лише якщо кремлівського диктатора Володимира Путіна вдасться зупинити та ослабити. Наразі цього так і не відбулося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Тиску на Путіна буде недостатньо

Шамшур зауважив, що окрім дієвих механізмів посилення тиску на кремлівського диктатора також мають відбутися серйозні зміни в країні, а саме у тому, як здійснюється управління державою умовах війни.

"Потрібна також ремобілізація суспільства, адже попереду можуть бути складні, болючі рішення, без яких ми не зможемо вистояти та відстояти власну позицію", - додав він.

Україна має шанс на закінчення війни

Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, зараз у нас нова хвиля переговорів та є новий шанс завершити війну, яку розпочала агресорка Росія.

Президент вже провів зустріч з радниками з питань національної безпеки держав – членів Коаліції охочих, а на найближчий час заплановані ще кілька важливих зустрічей для досягнення миру.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія готує масштабну провокацію після так званої "атаки" на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб зірвати мирні переговори.

Напередодні Зеленський заявив, що питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни та залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін вже усвідомлює, що російська економіка не здатна витримати затяжну війну, і побоюється повторення сценарію розпаду СРСР. Саме тому він демонструє готовність до переговорів про завершення війни, але виключно на власних умовах.

Більше новин:

Про персону: Олег Шамшур Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред