Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В переговорах не буде сенсу: експерт пояснив, як зупинити Путіна і війну

Анна Косик
3 січня 2026, 22:55
1365
Паралельно з продовженням мирних переговорів в Україні мають відбутися важливі зміни.
Путин, Зеленский, ВСУ
Україні важливо зараз відстояти свою позицію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема мехвнізована бригада, скріншот з відео

Що розповів Шамшур:

  • Продовження переговорів матиме результат лише за однієї умови
  • На Путіна треба посилити тиск
  • В Україні мають відбутися зміни, щоб війна закінчилась

Наприкінці 2025 року переговорний процес щодо закінчення війни в Україні набрав обертів. Але досі залишається незрозумілим, чи призведе він до бажаного результату.

З'ясувалося, що мирні переговори цьогоріч матимуть сенс лише за однієї умови. Розповів про це в інтерв'ю Главреду колишній посол України у США (2006-2010) та Франції (2014-2020) Олег Шамшур.

відео дня

Він вважає, що переговорний процес варто продовжувати лише якщо кремлівського диктатора Володимира Путіна вдасться зупинити та ослабити. Наразі цього так і не відбулося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Тиску на Путіна буде недостатньо

Шамшур зауважив, що окрім дієвих механізмів посилення тиску на кремлівського диктатора також мають відбутися серйозні зміни в країні, а саме у тому, як здійснюється управління державою умовах війни.

"Потрібна також ремобілізація суспільства, адже попереду можуть бути складні, болючі рішення, без яких ми не зможемо вистояти та відстояти власну позицію", - додав він.

Україна має шанс на закінчення війни

Главред писав, що за словами президента Володимира Зеленського, зараз у нас нова хвиля переговорів та є новий шанс завершити війну, яку розпочала агресорка Росія.

Президент вже провів зустріч з радниками з питань національної безпеки держав – членів Коаліції охочих, а на найближчий час заплановані ще кілька важливих зустрічей для досягнення миру.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія готує масштабну провокацію після так званої "атаки" на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна, щоб зірвати мирні переговори.

Напередодні Зеленський заявив, що питання територій є найскладнішим у переговорах щодо припинення війни та залишається єдиним пунктом, де позиції України та Росії суттєво розходяться.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін вже усвідомлює, що російська економіка не здатна витримати затяжну війну, і побоюється повторення сценарію розпаду СРСР. Саме тому він демонструє готовність до переговорів про завершення війни, але виключно на власних умовах.

Більше новин:

Про персону: Олег Шамшур

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Олег Шамшур мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це номер один": Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

"Це номер один": Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

23:25Україна
"Новий шанс": Зеленський вийшов з заявою про закінчення війни в Україні

"Новий шанс": Зеленський вийшов з заявою про закінчення війни в Україні

20:51Війна
Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

20:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

Гороскоп на завтра 4 січня: Ракам - серйозна сварка, Дівам - хороші новини

Коли святять воду на Водохреще у 2026: у церкві назвали точну дату

Коли святять воду на Водохреще у 2026: у церкві назвали точну дату

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Останні новини

23:25

"Це номер один": Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

22:55

В переговорах не буде сенсу: експерт пояснив, як зупинити Путіна і війну

22:32

Лорак проміняла рідну доньку на нового чоловіка: що вона зробила

22:31

Енергетичний удар: тривожний прогноз масштабного блекауту в Україні

22:03

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
21:29

Перемир'я дасть фору Путіну: названо терміни нової війни РФ з Україною

21:16

Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях

20:51

"Новий шанс": Зеленський вийшов з заявою про закінчення війни в Україні

20:36

Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

Реклама
20:25

"Вбиває багато людей": Трамп несподівано накинувся на Путіна через Україну

20:10

Закуска розлетиться на ура: рецепт дуже смачних бубликів з фаршем

19:50

"Вона його так любила": росіяни ударом по Харкову вбили молоду матір і її сина

19:37

Кінець кошмару автомобілістів: один фокус прибере лід на склі за секундиВідео

19:25

Яєчня буде в рази смачнішою, якщо додати один простий інгредієнт: секрет шеф-кухаря

19:19

Обговорюється відставка голови СБУ Малюка: після такого рішення у Кремлі відкоркують шампанське — джерела

19:10

Відкладена інерція: чи стануть протести в Ірані новою війною на Близькому СходіПогляд

18:36

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго розкрило, як діятимуть обмеження 4 січня

18:35

Вступ України до Євросоюзу: у Кабміні розкрили дату і головну умову

18:27

Командири РФ тиснуть: окупанти масово відмовляються йти на штурми та дезертують

17:33

Арешт США диктатора Мадуро: у МЗС України зробили гучну заяву

Реклама
17:26

РФ страждатиме більше: експерт анонсував серйозні удари по території ворога

17:10

Повний блекаут у Києві: яких наслідків очікувати від нових обстрілів

16:57

Зеленський міняє голів ОВА відразу в п'яти областях: відомі подробиці

16:38

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

16:09

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

15:09

Що можна зробити зі старого календаря: сім несподіваних ідей

14:51

Водіїв закликали завжди використовувати ручник в авто – причина точно здивує

14:47

Коли святять воду на Водохреще у 2026: у церкві назвали точну дату

14:42

Зеленський висунув кандидатуру Шмигаля на посаду міністра енергетики

14:38

Артист Ліги Сміху поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям

14:07

Тюльпани і нарциси до 8 Березня без теплиці: простий спосіб вигонки вдома

14:05

Пауза у війні в 2026 році: колишній посол України зробив неочікувану заяву

13:51

В РФ стурбовані "актом військової агресії" США проти Венесуели: реакція Кремля

13:06

Зелень буде свіжою тижнями: кулінар розкрив секрет правильного зберігання

12:44

Грошова допомога у січні: хто з українців може розраховувати на 1 500 гривень

12:38

Президента взято в полон: Трамп розповів деталі операції проти Венесуели

12:19

Один небезпечний день - і можна втратити все: грошовий гороскоп на січень 2026

12:05

Призначення Буданова в ОП: експерт розкрив наслідки для військової розвідки

11:44

Невпізнанного Міккі Рурка зняли на порозі власного будинку

11:34

Історія, яка пройшла крізь віки: про що насправді співається у "Щедрику"Відео

Реклама
11:12

Приречена бути проклятою: у РФ поставили жирний хрест на співачці-путіністці

10:56

Що робити, якщо алое почало гнити: прості кроки для порятунку рослини, що гинеВідео

10:47

Борти Ту-95 вже на старті: українцям назвали терміни нового ракетного удару РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра 4 січня: Тельцям - почати, Близнюкам - прагнення

10:38

Влупила жорстка 6-бальна магнітна буря: Україна під впливом шторму

09:18

У столиці Венесуели прогриміли вибухи, помічено гелікоптери - деталіВідео

09:16

Хобі зі сміття: що таке джанкбук і чому він такий популярний

09:00

Нові діпстрайки та сигнал для партнерів: Кузан - про призначення Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критичних об'єктах Миколаєва: частина району без світла

08:10

Призначення Буданова керівником Офісу: що варто знатиПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти