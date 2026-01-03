Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 4 січня
- Коли температура повітря опуститься до -13 градусів
Погода в Україні 4 січня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 4 січня
В Україні 4 січня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують мокрий сніг та дощ у північних, східних та центральних областях. Там також може бути налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер буде південно-західний та південний зі швидкістю 7-12 м/с. У південно-східних областях прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 5-10° морозу (в Карпатах 8-13° морозу), вдень 0-5° морозу; на півдні та південному сході вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму до 9°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -8
За даними meteoprog, 4 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +4...+10 градусів тепла. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -8...-3 градусів.
Погода 4 січня у Києві
У Києві 4 січня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що за словами синоптика Птухи, цієї зими можливі короткочасні, але помітні похолодання, опади різної інтенсивності та небезпечні явища.
Напередодні стало відомо, що зима в Україні очікується не надто холодною, а середня температура повітря буде вищою, ніж зазвичай. Про це розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що погода 3 та 4 січня матиме нестійкий характер з нерівномірним розподілом температури повітря та опадами різної інтенсивності.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
