Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -8 градусів.

https://glavred.net/synoptic/sneg-silnyy-veter-i-moroz-ukrainu-nakryvaet-nastoyashchiy-zimniy-armageddon-10729166.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 4 січня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 4 січня

Коли температура повітря опуститься до -13 градусів

Погода в Україні 4 січня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 4 січня

В Україні 4 січня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують мокрий сніг та дощ у північних, східних та центральних областях. Там також може бути налипання мокрого снігу та ожеледь. Вітер буде південно-західний та південний зі швидкістю 7-12 м/с. У південно-східних областях прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

відео дня

"Температура вночі 5-10° морозу (в Карпатах 8-13° морозу), вдень 0-5° морозу; на півдні та південному сході вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму до 9°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 4 січня в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +4...+10 градусів тепла. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -8...-3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 січня / фото: meteoprog

Погода 4 січня у Києві

У Києві 4 січня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, але на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 4 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що за словами синоптика Птухи, цієї зими можливі короткочасні, але помітні похолодання, опади різної інтенсивності та небезпечні явища.

Напередодні стало відомо, що зима в Україні очікується не надто холодною, а середня температура повітря буде вищою, ніж зазвичай. Про це розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що погода 3 та 4 січня матиме нестійкий характер з нерівномірним розподілом температури повітря та опадами різної інтенсивності.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред