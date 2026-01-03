Рус
Призначення Буданова в ОП: експерт розкрив наслідки для військової розвідки

Інна Ковенько
3 січня 2026, 12:05
Призначення Буданова, за словами Сергія Кузана, означає посилення президента одразу у двох ключових сферах - безпеки та зовнішньої політики.
Експерт пояснив, що зміниться в ГУР після призначення Буданова в ОП
Експерт пояснив, що зміниться в ГУР після призначення Буданова в ОП / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/Kuzan.Sergii

Коротко:

  • Призначення Буданова головою ОП не послабить розвідку, адже ГУР працює як відлагоджена система
  • Це рішення демонструє, що питання війни та безпеки є пріоритетом для влади
  • Призначення Буданова зміцнює позиції президента у безпеці та зовнішній політиці

Призначення Кирила Буданова головою Офісу президента жодним чином не вплине на можливості Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це в інтерв’ю Главреду заявив глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

За його словами, у Кирила Буданова є сильні заступники, кожен з яких відповідає за свій напрямок. Тому призначення нового керівника - це радше технічне питання, адже ГУР діє як система, де всі знають, що робити.

"Це не перші дні війни - тепер там все налагоджено. Тому ми, швидше за все, побачимо не спад, а навпаки - подальше нарощування можливостей і хороші результати. Призначення Буданова - це насамперед політичне рішення президента. Воно чітко показує пріоритети: питання безпеки, розвідки й війни в широкому сенсі залишаються ключовими. ГУР - це не лише про фронт, а й про отримання інформації, спеціальні операції, диверсії, комплексний підхід. ", - наголосив Кузан.

Експерт нагадує, що ГУР провів низку успішних спеціальних операцій, має джерела і контакти в різних колах, у тому числі за кордоном. Йдеться не лише про Росію, а й про роботу по всьому світу.

"Успішні операції, які ГУР проводив у різних країнах, передбачали широку обізнаність. Це безпосередньо стосується нашої безпеки, адже ГУР як військова розвідка має повну картину ситуації - як у Збройних силах, так і у військово-політичному та військово-економічному вимірах у різних країнах світу, зокрема серед наших партнерів", - пояснив він.

Кузан підкреслює, що призначення Кирила Буданова означає посилення президента одразу у двох ключових напрямках його діяльності: безпеки й оборони, а також зовнішньої політики та міжнародної діяльності. В інших напрямках, за його словами, вже працюють відповідні фахівці, які давно перебувають в Офісі президента, і навряд чи вони залишать свої посади.

Водночас експерт вважає, що спеціалісти, які виконували аналогічну роботу в ГУР, разом із Кирилом Будановим поступово перейдуть у політичну площину. Це дозволить реалізовувати напрацьовані підходи не лише на рівні спецслужб, а й на інституційному рівні - формувати, контролювати і задавати тон державній політиці саме у сферах безпеки та оборони, а також зовнішньої політики.

Кадрові перестановки - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України.

Пізніше президент Зеленський заявив, що глава Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова.

Крмі того, у п'ятницю, 2 січня, Президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Водночас президент зазначив, що Шмигаль "залишається в команді". Йому президент запропонував нову посаду, але не вказав, яку саме.

Рагіше Зеленський заявив, що невдовзі відбудеться зміна керівника Державної прикордонної служби. Президент повідомив про відхід із посади голови ДПСУ Сергія Дейнеки, який продовжить роботу в системі МВС.

Про персону: Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

ГУР Офіс президента Кирило Буданов Сергій Кузан
