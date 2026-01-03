Рус
Зеленський висунув кандидатуру Шмигаля на посаду міністра енергетики

Анна Косик
3 січня 2026, 14:42оновлено 3 січня, 15:17
Президент розраховує на підтримку свого рішення парламентарями.
Шмигаль, Зеленский
Новим очільником Міненерго може стати колишній очільник Міноборони / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • Зеленський запропонував Шмигалю нову посаду
  • В Міністерстві енергетики очікуються зміни
  • Україна має оперативно відновлювати енергосистему після російських атак

Сьогодні, 3 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з Денисом Шмигалем. У Telegram він заявив, що запропонував чиновнику посади першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Президент зазначив, що провів консультації щодо кандидатури Шмигаля з прем'єр-міністром Юлією Свириденко і сподівається на підтримку парламентарів.

відео дня

Чому Зеленський пропонує посади саме Шмигалю

Глава держави пояснив, що будучи очільником Міноборони Шмигаль проводив системну роботу та активізував важливі процеси для забезпечення захисту нашої держави.

"Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб", - наголосив він.

Хто очолив Міноборони України замість Шмигаля

Главред писав, що ще вчора, 2 січня, Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

А все тому, що президент вирішив змінити формат роботи Міністерства оборони України. На його думку, у сфері оборони потрібно реалізувати "такі зміни, які допоможуть".

Кадрові рішення Зеленського - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський заявив, що невдовзі відбудеться зміна керівника Державної прикордонної служби. Нинішній керівник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

Раніше стало відомо, що колишній очільники ГУР МО України Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію Володимира Зеленського очолити Офіс президента України.

Згодом Зеленський призначив новим керівником Головного управління розвідки Міноборони України голову Служби зовнішньої розвідки генерала-лейтенанта Олега Іващенка.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський вице-премьер міністр енергетики новини України Денис Шмигаль
