Зеленський міняє голів ОВА відразу в п'яти областях: відомі подробиці

Нові керівники 5 обласних військових адміністраціях почнуть працювати наступного тижня.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-menyaet-glav-oga-srazu-v-pyati-oblastyah-izvestny-podrobnosti-10729127.html Посилання скопійоване

У п'яти областях будуть нові голови ОВА – Зеленський / Колаж: главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленський анонсував нові кадрові зміни в обласних військових адміністраціях

Нові призначення будуть на Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Тернопільщині та у Чернівецькій області

Нові керівники областей почнуть працювати наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміну керівників п’яти обласних адміністрацій в Україні.

Нові призначення будуть на Вінниччині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Тернопільщині та у Чернівецькій області. Про це Володимир Зеленський повідеомив у своєму телеграм-каналі.

відео дня

"Продовжуємо кадрові зміни і зараз проводимо консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах: Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина, Чернівецька область. Коло кандидатур визначене. Завтра будуть ухвалені рішення, і розраховую, що Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить призначення", - зазначив Зеленський.

За його словами, нові керівники областей мають почати працювати наступного тижня.

Кадрові перестановки - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, 3 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з Денисом Шмигалем. Він заявив, що запропонував чиновнику посади першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Раніше Зеленський зустрівся з главою ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. А глава Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова.

Крім того, у п'ятницю, 2 січня, Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України. Водночас президент зазначив, що Шмигаль "залишається в команді". Йому президент запропонував нову посаду, але не вказав, яку саме.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що невдовзі відбудеться зміна керівника Державної прикордонної служби. Президент повідомив про відхід із посади голови ДПСУ Сергія Дейнеки, який продовжить роботу в системі МВС.

Читайте також:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред