"Вона його так любила": росіяни ударом по Харкову вбили молоду матір і її сина

У вбитих росіянами українців життя тільки починалося.

Внаслідок російського удару обірвалося життя молодої жінки і її сина / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/profile.php?id=61556792701757

Головне:

У Харкові вчора загинула молода жінка з дитиною

Жертви російського удару були родом з Кривого Рогу

Родичі кажуть, що загибла дуже любила свого сина

2 січня країна-агресорка Росія атакувала Харків. Внаслідок удару стало відомо про загибель 22-річної жінки Анастасії Пархоменко та її 3-річного сина Максима. Бабуся загиблої Тетяна Волкова розповіла "МедіаПорту" про життя внучки.

З'ясувалося, що жертвами російського удару стали уродженці Кривого Рогу. На початку повномасштабної війни Анастасія разом з сином виїхала у Польщу, але незабаром таки повернулася на рідну землю.

Жінка оселилася з дитиною у Харкові, бо ще будучи за кордоном познайомилась з хлопцем, який родом з цього міста. Син Анастасії пішов у волонтерський садочок, а жінка проходила стажування на роботу.

"Вони приїхали (в Харків - Главред) у вересні, вона пройшла стажування і два місяці відпрацювала. У неї була комп’ютерна робота", - розповіла бабуся жертви.

Жінка з дитиною опинилася в епіцентрі удару

2 січня, коли росіяни били по Харкову ракетами, Анастасія з сином та хлопцем були у квартирі, де проживали. Хлопець жінки вчасно вийшов і в результаті вижив під час атаки росіян. Однак життя Анастасії та її дитини обірвалося.

"Вона така світла була, така правильна. Максим - ясний хлопчик. Вона його так любила, у 19 років народила, дуже сильно опікувалася", - додала Тетяна.

Що відомо про російський удар по Харкову 2 січня

Главред писав, що 2 грудня, близько 14:30 Росія атакувала Харків. У місті прогриміли гучні вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар по середмістю.

Згодом з'ясувалося, що ворог зруйнував житловий будинок. Внаслідок атаки постраждали понад 20 людей, а під завалами зруйнованого будинку знайшли два тіла.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожекотори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів та авіації.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 3 січня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Згодом з'ясувалося, що агресор Росія спрямувала на місто десятки ударних безпілотників.

Напередодні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у найближчі 48 годин Росія може нанести масований ракетний удар по території України.

