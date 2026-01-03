Лорак проміняла рідну доньку на нового чоловіка: що вона зробила

Що зробила Лорак і яке рішення вона ухвалила щодо власної доньки.

Ісаак Віджраку та Ані Лорак обрали себе / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але мовчить про терористичний напад РФ на її рідну країну, знову поставила своє особисте життя на перше місце.

На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала фото, яке стало однозначним рішенням співачки. Зокрема, вона виклала селфі зі своїм чоловіком і йога-інструктором Ісааком Віджраку, де повідомила, що пара заслужила на відпочинок на Мальдівах.

Лорак зі своїм йога-інструктором збирається в дорогу / Фото Instagrm/anilorak

Водночас Главред нещодавно повідомляв про те, що дочка Лорак вирушила зі своїм батьком в інше місце для відпочинку. Очевидно, що зіркова мати не хоче проводити довгоочікувані канікули зі своєю єдиною донькою, а вважає за краще ніжиться на сонці зі своїм чоловіком-іспанцем.

Ані Лорак обрала відпочинок без доньки / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

Замість того, щоб відпочивати зі своєю мамою на Мальдівах, донька Лорак разом з її колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу вирушила спочатку до Анкари, а потім до Таїланду.

Софія Налчаджиоглу відпочиває з батьком / фото: instagram.com, Софія Налчаджиоглу

До слова, відпочинок Лорак разом із донькою - дуже рідкісне явище. Це видно із соцмереж обох знаменитостей.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Сергій Стерненко перейшов на російську мову і взаємно привітав співачку-зрадницю Ані Лорак з Новим роком, іронічно подякувавши за нібито "допомогу" українській армії. "Взаємно! Спасибі за постійну допомогу!", - написав Стерненко.

Раніше стало відомо, що путіністці Ларисі Доліній загрожує глобальний канселінг у всій терористичній Росії.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

