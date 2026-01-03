Рус
Лорак проміняла рідну доньку на нового чоловіка: що вона зробила

Олена Кюпелі
3 січня 2026, 22:32
Що зробила Лорак і яке рішення вона ухвалила щодо власної доньки.
Исаак Виджраку, Ани Лорак
Ісаак Віджраку та Ані Лорак обрали себе / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але мовчить про терористичний напад РФ на її рідну країну, знову поставила своє особисте життя на перше місце.

На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала фото, яке стало однозначним рішенням співачки. Зокрема, вона виклала селфі зі своїм чоловіком і йога-інструктором Ісааком Віджраку, де повідомила, що пара заслужила на відпочинок на Мальдівах.

Лорак зі своїм йога-інструктором збирається в дорогу
Лорак зі своїм йога-інструктором збирається в дорогу / Фото Instagrm/anilorak

Водночас Главред нещодавно повідомляв про те, що дочка Лорак вирушила зі своїм батьком в інше місце для відпочинку. Очевидно, що зіркова мати не хоче проводити довгоочікувані канікули зі своєю єдиною донькою, а вважає за краще ніжиться на сонці зі своїм чоловіком-іспанцем.

Ані Лорак
Ані Лорак обрала відпочинок без доньки / фото: instagram.com, Ісаак Віджраку

Замість того, щоб відпочивати зі своєю мамою на Мальдівах, донька Лорак разом з її колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу вирушила спочатку до Анкари, а потім до Таїланду.

Софія Налчаджиоглу
Софія Налчаджиоглу відпочиває з батьком / фото: instagram.com, Софія Налчаджиоглу

До слова, відпочинок Лорак разом із донькою - дуже рідкісне явище. Це видно із соцмереж обох знаменитостей.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Сергій Стерненко перейшов на російську мову і взаємно привітав співачку-зрадницю Ані Лорак з Новим роком, іронічно подякувавши за нібито "допомогу" українській армії. "Взаємно! Спасибі за постійну допомогу!", - написав Стерненко.

Раніше стало відомо, що путіністці Ларисі Доліній загрожує глобальний канселінг у всій терористичній Росії.

Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Нові діпстрайки та сигнал для партнерів: Кузан - про призначення Буданова в ОП

08:53

Удар РФ по критичних об'єктах Миколаєва: частина району без світла

08:10

Призначення Буданова керівником Офісу: що варто знатиПогляд

