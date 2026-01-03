Лорак проміняла рідну доньку на нового чоловіка: що вона зробила

Коротко:
- Що зробила Лорак
- Як вона проміняла свою дочку
Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але мовчить про терористичний напад РФ на її рідну країну, знову поставила своє особисте життя на перше місце.
На своїй сторінці в Instagram, співачка опублікувала фото, яке стало однозначним рішенням співачки. Зокрема, вона виклала селфі зі своїм чоловіком і йога-інструктором Ісааком Віджраку, де повідомила, що пара заслужила на відпочинок на Мальдівах.
Водночас Главред нещодавно повідомляв про те, що дочка Лорак вирушила зі своїм батьком в інше місце для відпочинку. Очевидно, що зіркова мати не хоче проводити довгоочікувані канікули зі своєю єдиною донькою, а вважає за краще ніжиться на сонці зі своїм чоловіком-іспанцем.
Замість того, щоб відпочивати зі своєю мамою на Мальдівах, донька Лорак разом з її колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу вирушила спочатку до Анкари, а потім до Таїланду.
До слова, відпочинок Лорак разом із донькою - дуже рідкісне явище. Це видно із соцмереж обох знаменитостей.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Сергій Стерненко перейшов на російську мову і взаємно привітав співачку-зрадницю Ані Лорак з Новим роком, іронічно подякувавши за нібито "допомогу" українській армії. "Взаємно! Спасибі за постійну допомогу!", - написав Стерненко.
Раніше стало відомо, що путіністці Ларисі Доліній загрожує глобальний канселінг у всій терористичній Росії.
Вас також може зацікавити:
- Чоловік зрадниці Лорак вирішив вивезти її з РФ - де вони житимуть
- Колишній чоловік Лорак вивіз їхню спільну доньку до Туреччини
- "За постійну допомогу": Стерненко публічно подякував Ані Лорак
Про персону: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред