Російська співачка-путіністка Лариса Доліна, яка прославилася своїм хамським ставленням до людей і аферою з квартирою, залишилася без власного концерту, приуроченого до її 70-річчя.

Як пишуть російські пропагандисти, ювілейний концерт скасували не через погані продажі, а через те, що організатори отримали масу дзвінків від небайдужих до ситуації з квартирою співачки. Шум не вщухає навіть незважаючи на те, що наразі зірка залишилася і без квартири, і без відданих шахраям грошей.

Наприкінці 2025 року, організатори повідомили народній артистці, що концерту, запланованого на 6 березня, не буде. Мовляв, змушені скасувати його "у зв'язку з великою кількістю негативних звернень і скарг з боку глядачів, що надійшли у зв'язку зі сформованим інформаційним фоном".

Прецендент Доліної

Тоді стало відомо, що після продажу квартири Доліна віддала всі гроші шахраям. Пізніше вона схаменулася і вирішила, що угоду потрібно скасувати в судовому порядку. Тобто по-факту, покупниця залишалася і без грошей, і без квартири. І суд таки став на бік хамуватої співачки, поки верховний суд РФ не відзначив це рішення.

Нагадаємо, Главред писав, раніше Сергій Стерненко перейшов на російську мову і взаємно привітав співачку-зрадницю Ані Лорак з Новим роком, іронічно подякувавши за нібито "допомогу" українській армії. "Взаємно! Дякую за постійну допомогу!", - написав Стерненко.

Раніше стало відомо, що путіністці Ларисі Доліній загрожує глобальний канселлінгвовсієї терористичної Росії.

Про персону: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

