Артист Ліги Сміху поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям

За словами артиста, він збирався робити відкриту операцію на серці у свої 33 роки.

Тарас Стадницький розповів про проблеми зі здоров'ям / Колаж Главред, фото скріншот

Артист Тарас Стадницький, більш відомий як Володька з команди VIP Тернопіль, поділився проблемами зі здоров'ям.

Як розповів артист в інтерв'ю журналісту Славі Дьоміну, в артиста серйозний стан - вроджена вада серця.

"Я проходив ВВК із вересня 2022 року до травня 2023-го. У мене є документ про виключення з військового обліку. У мене вроджена вада серця була, потім у 2017 році була операція на мітральному клапані", - розповів він.

За словами артиста, він збирався робити відкриту операцію на серці у свої 33 роки. Тим часом, під час дообстеження з'ясувалося, що можна трохи почекати.

Тарас Стадницький поділився особистим / Фото Новий канал

"Мали робити відкриту операцію на серці. Вона вимагає потім довгого відновлення. Просто в день операції зробили дообстеження і сказали трохи почекати. Краще походити зі своїм довше, ніж ставити. Я ходив на обстеження і сказали, що вже треба робити операцію, але робили її мініінвазивно. Тобто робили надрізи. На другий день я вже ходив. Якби була б відкрита операція, то два місяці я б тільки лежав", - додав він.

Про шоу: Ліга Сміху Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95, повідомляє Вікіпедія. Уперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.

