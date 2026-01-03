Артист Ліги Сміху поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям

Коротко:
Артист Тарас Стадницький, більш відомий як Володька з команди VIP Тернопіль, поділився проблемами зі здоров'ям.
Як розповів артист в інтерв'ю журналісту Славі Дьоміну, в артиста серйозний стан - вроджена вада серця.
"Я проходив ВВК із вересня 2022 року до травня 2023-го. У мене є документ про виключення з військового обліку. У мене вроджена вада серця була, потім у 2017 році була операція на мітральному клапані", - розповів він.
За словами артиста, він збирався робити відкриту операцію на серці у свої 33 роки. Тим часом, під час дообстеження з'ясувалося, що можна трохи почекати.
"Мали робити відкриту операцію на серці. Вона вимагає потім довгого відновлення. Просто в день операції зробили дообстеження і сказали трохи почекати. Краще походити зі своїм довше, ніж ставити. Я ходив на обстеження і сказали, що вже треба робити операцію, але робили її мініінвазивно. Тобто робили надрізи. На другий день я вже ходив. Якби була б відкрита операція, то два місяці я б тільки лежав", - додав він.
Про шоу: Ліга Сміху
Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95, повідомляє Вікіпедія. Уперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.
