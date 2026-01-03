Невпізнанного Міккі Рурка зняли на порозі власного будинку

Артист також накопичив величезний борг і тепер йому загрожує реальне виселення з орендованої квартири.

Міккі Рурк зовсім не схожий на себе самого / колаж: Главред, фото: imdb.com

Як зараз виглядає Міккі Рурк

Що з ним сталося

Американський актор, сценарист і професійний боксер Міккі Рурк, вийшов зі свого будинку в Беверлі-Гіллз, щоб забрати пакети з їжею.

Якби не папараці і не їхня увага, розпізнати в цій літній людині голівудського актора було б майже неможливо. 73-річний Рурк відчинив вхідні двері, щоб забрати кілька продуктів, спочатку взявши пакет з їжею з Taco Bell, а потім два паперових пакети з продуктами з Pavilions.

Міккі Рурк пройшов шлях від гарячого до потворного... до того, що став схожим на проклятого Бугімена. pic.twitter.com/65IizI8E4C - The Evil Thinker ??? (@TheEvilThinker) January 2, 2026

Як пише Page Six, раніше цього тижня газета The Post повідомила, що Рурку загрожує виселення з його квартири в Лос-Анджелесі після того, як він нібито накопичив заборгованість з орендної плати в розмірі майже 60 000 доларів.

Згідно з судовими документами, голівудському "поганому хлопцю" було вручено повідомлення про необхідність оплатити оренду протягом трьох днів або звільнити квартиру до 18 грудня за несплату рахунків.

Міккі Рурк був помічений на виїзді зі свого будинку в Лос-Анджелесі в четвер, через кілька днів після того, як з'явилися новини про те, що йому загрожує можливе виселення. ?: BACKGRID pic.twitter.com/UqsREv45DS - Page Six (@PageSix) January 2, 2026

За наявними даними, орендна плата Рурка зросла до 7000 доларів на місяць, і на момент вручення повідомлення його заборгованість становила 59 100 доларів.

Міккі Рурк зіграв безліч ролей / ua.depositphotos.com

Рурк заявив про себе в Голлівуді в 1980-х роках, зігравши ролі у фільмах "Врата раю", "Жар тіла" і "Закусочна".

Після того, як він здобув визнання як похмурий головний герой у фільмах "9½ тижнів", "Ангельське серце", "П'яниця" та "Тато з Грінвіч-Віллідж", він залишив акторську кар'єру на початку 90-х, щоб стати професійним боксером.

Про персону: Міккі Рурк Міккі Рурк (справжнє ім'я - Філіп Андре Рурк-молодший) - американський актор і сценарист, професійний боксер. Лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA (2009). Номінант на премію "Оскар" (2009). Світове визнання прийшло до актора з виходом фільму "Дев'ять з половиною тижнів", завдяки якому Рурк здобув титул секс-символу і міцно посів місце в плеяді світових кінозірок. Вершиною акторської майстерності Рурка переважною більшістю світових кінокритиків була визнана роль рестлера Ренді "Тарана" Робінсона в драмі режисера Д. Аронофскі "Рестлер" (2008), повідомляє Вікіпедія.

