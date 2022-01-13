Ціни на бензин і дизель злетять: підвищена гранична вартість

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В Україні прийнято рішення про підвищення граничної вартості бензинів, а також дизельного палива.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства економіки України.

Нові ціни на бензин і дизпаливо

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 32,92 грн за літр, дизпалива – 32,16 грн за літр.

граничні ціни на бензини підвищені на 95 копійок - до 27,92 грн за літр;

вартість дизельного палива підвищилася на 1,34 грн - до 25,16 грн за літр.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли ціни на бензин і дизельне паливо.

Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ-і середньому сегментах, з 5 по 6 січня збільшили вартість палива в межах 0,2-1 грн/л.

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