Ціни на бензин і дизель злетять: підвищена гранична вартість

В Україні прийнято рішення про підвищення граничної вартості бензинів, а також дизельного палива.
В Україні прийнято рішення про підвищення граничної вартості бензинів, а також дизельного палива.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства економіки України.
Нові ціни на бензин і дизпаливо
З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 32,92 грн за літр, дизпалива – 32,16 грн за літр.
- граничні ціни на бензини підвищені на 95 копійок - до 27,92 грн за літр;
- вартість дизельного палива підвищилася на 1,34 грн - до 25,16 грн за літр.
Раніше повідомлялося, що в Україні зросли ціни на бензин і дизельне паливо.
Роздрібні мережі АЗС, що працюють в економ-і середньому сегментах, з 5 по 6 січня збільшили вартість палива в межах 0,2-1 грн/л.
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Автор: Олексій Тичина